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Кениец стал лучшим учителем мира и получил $1 млн

36-летний преподаватель физики и математики из сельской школы Кении Питер Табичи стал лучшим учителем мира и получил премию в $1 млн.

кения

Кениец Питер Табичи стал лучшим учителем мира и получил премию в $1 млн на церемонии в Дубае, организованной актером Хью Джекманом.

Преподаватель обошел 10 тысяч претендентов из 179 стран.

Табичи является членом францисканского религиозного ордена.

Мужчина отдает 80% своего дохода на помощь самым бедным ученикам, которые не могут позволить себе форму и книги.

Более 90% его учеников из бедных семей и почти треть являются сиротами или имеют только одного родителя.

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Несмотря на наличие только одного компьютера, плохое подключение к интернету, Табичи основал “клуб воспитания талантов”, помогая ученикам проектировать исследовательские проекты такого качества, что многие из них теперь претендуют на национальные конкурсы.

Его студенты приняли участие в международных научных конкурсах и получили награду от Королевского общества химии после использования местной растительной жизни для производства электроэнергии.

За три года число учащихся в этой школе удвоилось и достигло 400 человек.

– Я здесь только из-за того, чего достигли мои ученики. Этот приз дает им шанс. Он говорит миру, что они могут все, – сказал Табичи, принимая награду.

Ранее шведскую школьницу Грету Турнберг номинировали на Нобелевскую премию мира за вклад в борьбу с изменениями климата.

Фото: Global Teacher Prize

Источник: The Guardian

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