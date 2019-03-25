Компьютерные вирусы способны похищать, повреждать и даже уничтожать данные пользователей.

Вирусы, которые чаще всего попадают на компьютер через интернет, замедляют операционную систему вашей техники.

Первым признаком, который указывает на то, что компьютер заражен, является его замедленная работа. Могут также исчезать файлы, уменьшаться свободная память и появляться файлы неизвестного происхождения.

Кроме того, возникает несостоятельность загружать файлы, а браузер начинает самостоятельно открывать преимущественно рекламные сайты.

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Антивирус не всегда может распознать и обезвредить новые вирусы, поэтому следует постоянно следить за его обновлениями.

Чтобы обезопасить свою технику от вирусов, следует соблюдать несколько простых советов:

не заходить на подозрительные сайты;

не загружать файлы из ресурсов, которым не доверяете;

регулярно обновлять операционную систему Windows;

устанавливать программы, загруженные только из надежных источников;

устанавливать на компьютер пароль;

закрывать сайты, которые открываются в браузере без вашего согласия;

делать резервные копии документов;

проверять флешки на вирусы.

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