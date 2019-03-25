Вы еще не спланировали пасхальные выходные? Факты ICTV собрали для вас несколько вариантов, советов и готовых маршрутов путешествий в Европе. Все – из собственного опыта.

В этом году, с 27 апреля по 1 мая в Украине — официальные выходные. Уже 26 апреля можете отправляться в путешествие.

Вылеты

Мы промониторили лоукосты Wizzair и Ryanair. Больше всего вариантов — с вылетом из Киева 27 апреля, а возвращение — 30 апреля. Билеты из столицы Украины стоят дороже, чем из соседних стран — Венгрии или Словакии. Рейсы из Киева в этот период стартуют от 2000 грн., с Будапешта цены начинаются от 500 грн. Безусловно, стоимость колеблется ежедневно, ежечасно и ежеминутно, поэтому стоит почаще проверять сайты авиакомпаний.

Стокгольм, Копенгаген, Осло

27 апреля за 58 евро можно отправиться из Киева в Стокгольм, а вернуться 30 апреля — за 39 евро. Это Ryanair.

Жилье. Вот вариант жилья в Стокгольме. Да, не самое дешевое, но центральная локация, поэтому вам не придется тратить много времени и денег на дорогу.

Если вы добрались до Стокгольма, то можете и в Копенгаген на день слетать. Да, именно слетать, ведь поездом значительно дороже. Перелет будет стоить 100 евро в обе стороны, а если закажете билеты заранее, то цена будет существенно ниже. Смотрите сайты: Momondo, SAS или Norwegian.

Если вы уже и в Копенгагене, то почему бы не отправиться на день в Осло. Плывите на пароме по цене от 50 евро в одну сторону (многоместная кабина, летнее время). Билеты здесь.

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Вильнюс, Таллин, Хельсинки

В пасхальные выходные Ryanair предлагает рейс Киев-Вильнюс-Киев за 61 евро, а если вылетать 25 апреля и вернуться 2 мая, то заплатите 41 евро.

Wizzair также летает в Вильнюс: 27-30 апреля за круг заплатите 2738 гривен. А путешествие с 25 апреля по 2 мая будет стоить 1438 гривен.

Жилье. В столице Литвы хорошие хорошие цены на жилье — Airbnb предлагает квартиры от 20 долларов с человека в сутки.

Вильнюс — удивительно милый, архитектурно богатый и комфортный город. В целом вся Прибалтика имеет множество преимуществ: красоту, приятный морской климат, здесь не обязательно знать английский, цены весьма лояльные — порой значительно ниже киевских.

За 6-7 часов на машине или за 8,5 часов на ночном автобусе доедете до столицы Эстонии — в Таллинн. А из Таллина плывите на корабле в Хельсинки — за 20 евро в одну сторону.

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Вена, Будапешт, Братислава, Зальцбург

Хорошие даты — 26 апреля по 1 мая — для Вены. В итоге охватите все пасхальные выходные. Однако цены не самые низкие: Wizzair предлагает 26 апреля лететь из Киева в столицу Австрии за 1519 гривен, а 1 мая вернуться за 1969 гривен.

Жилье. В Вене на Airbnb можно забронировать комнату за 25 долларов за ночь с человека. Кстати, теперь на этом сервисе период скидок, поэтому спешите.

Вена — прекрасный город для трех дней, но идеально сюда приехать даже на неделю.

Из столицы Австрии оптимально ехать в другие столицы, а также “альпийские” города. В Будапешт поездом — два часа, в Братиславу — час, а если мечтаете об альпийских пейзажах с рекламы шоколада, то садитесь на поезд в Зальцбург.

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Брюссель, Амстердам

А вот из Будапешта нередко случаются весьма привлекательные билеты. Очень часто именно из столицы Венгрии можно бюджетно слетать в Брюссель. Какие даты не вводишь, все равно цена — в пределах 500-900 гривен в одну сторону. Но учитывайте, что трансфер из аэропорта Шарлеруа в Брюссель будет стоить 14 евро, если бронировать online, и 17 евро — если покупать на месте.

27 апреля предлагается рейс Будапешт-Брюссель от Ryanair за 950 гривен, а возвращение — 1 мая за 760 гривен.

Жилье. В Брюсселе цена комнаты стартует от 35 долларов за ночь, но это не самые уютные варианты.

Брюссель невероятный, однако можете совместить его с контрастным Амстердамом. Час на поезде — и вы в столице Нидерландов, это стоит 27 евро. Если же заранее приобретете билет на автобус от перевозчика Flixbus, то заплатите от 5 евро, все зависит от времени бронирования. Ехать на автобусе два-три часа — все зависит от маршрута.

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Дебрецен, Кошице, Татры

Хотите спокойного отдыха в Европе и не за все деньги, тогда советуем Дебрецен. Абсолютно самодостаточный город — с музеями, SPA (дешевле, чем в Ужгороде) и качественным гастрономическим туризмом. А еще людей мало и аэропорт рядом. С Дебрецена не редко хорошие цены на лоукосты в Париж и Милан.

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Интересуют другие доступные варианты? Тогда вам в словацкое Кошице или в Татры.

Кошице иногда стоит дешевле Киева, а в Татрах заканчивается сезон: цены упали, люди разъехались, можно помедитировать в горах.

Кошице — наиболее доступный город среди наших идей. На конец апреля квартира вблизи центра стоит 33 доллара с человека за ночь.

В Татрах можно арендовать комнату от 20 долларов за ночь с человека, а апартаменты — от 30 долларов за ночь.

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Питание

Почти во всех городах, которые мы перечислили, есть множество демократичных кафе, где можно поесть от 5 евро за порцию. Однако в Стокгольме и Брюсселе цены стартуют от 10 евро.

P.S. По собственному опыту скажем, что можно комфортно путешествовать с суммой 200-300 евро и даже 100 евро на все, поэтому не теряйте времени, а уже бронируйте весенние путешествия.

Эвелина Гурницкая