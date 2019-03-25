Во время своей презентации компания Apple показала новые сервисы, среди которых Apple Card, Apple Arcade и Apple TV.

Сегодня компания Apple провела презентацию, на которой показала свои новые сервисы.

Apple Card

Первой компания презентовала Apple Card – новую платежную карту, которая выпускается на iPhone.

Apple уверяет, что выпустить карту можно будет всего за несколько секунд. После небольших настроек вы сразу же сможете делать покупки с помощью Apple Pay.

Карта также поможет следить за своими расходами с помощью удобного интерфейса. Кроме того, Apple обещает, что не будет следить за покупками своих пользователей и будет ежедневно начислять кэшбэк в виде 2% от совершенных покупок (3%, если вы покупали у Apple).

Планируется, что создать Apple Card можно будет во всех странах, где работает Apple Pay.

Apple Arcade

Компания Apple также пытается попасть на рынок видеоигр, однако метод они для этого выбрали немного необычный. Компания представила сервис Apple Arcade, благодаря которому пользователи продукции Apple смогут получать игры на смартфоны по подписке.

Подробности о количестве и качестве игр по подписке на данный момент неизвестны. Также Apple не рассказала и о стоимости Apple Arcade, однако планирует запустить сервис осенью 2019 года.

Apple TV и Apple TV+

Самым ожидаемым и самым большим анонсом на презентации стали сервисы Apple TV и Apple TV+. Компания планирует полностью переработать Apple TV для того, чтобы в нем были доступны всевозможные стриминговые сервисы и приложения.

Таким образом компания хочет дать возможность наслаждаться всем доступным “телевидением” в одном приложении. Однако не стоит ожидать появления там Netflix в ближайшее время.

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Ожидается, что новый сервис появится не только на устройствах Apple, но и на Smart TV от компаний Samsung, LG, Sony и Vizio.

Кроме того, в составе нового сервиса будет и Apple TV+, который является новым конкурентом на рынке стриминговых сервисов. К созданию эксклюзивных фильмов и сериалов уже привлекли таких известных личностей, как Стивена Спилберга, Стива Карелла, Дженнифер Энистон, Джеффри Джейкоба Абрамса и многих других.

Новый контент в Apple TV+ будет появляться ежемесячно. Сервис будет платным, его планируют запустить в более чем 100 странах осенью 2019 года.

Apple News+

Появится и на устройствах компании сервис Apple News+, который позволит читать популярные журналы и новостные издания. Стоить он будет намного меньше, чем покупка подписки на каждое издание по отдельности.

Однако его запуск планируется только в США и Канаде.

К слову, компания Apple презентовала новое поколение беспроводных наушников AirPods.