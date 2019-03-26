Компания Bethesda пообещала, что выпустит ряд новых видеоигр в сервисе цифровой дистрибуции Steam.

Bethesda Softworks сообщила в Twitter, что ее новые видеоигры выйдут на компьютерах не только в магазине Bethesda Store, но и в сервисе цифровой дистрибуции Steam.

Разработчики уже подтвердили, что такие проекты, как DOOM Eternal, Rage 2 и Wolfenstein: Youngblood появятся в магазине Steam.

Кроме того, Bethesda приняла решение выпустить в 2019 году в цифровом магазине и видеоигру Fallout 76, которая ранее была доступна только в Bethesda Store.

Таким образом компания пытается расширить базу игроков Fallout 76, который получил множество негативных отзывов во время релиза.

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К слову, компания Google показала стриминговый сервис для видеоигр Stadia.

Фото: Bethesda