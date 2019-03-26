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Гороскоп на сегодня, 26 марта

Каким будет 26 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 26 марта

Гороскоп на сегодня, 26 марта, публикует Telegram канал Astro.Expert.

День способствует проявлению силы духа – можно взять решение вопросов под свой контроль, а также хорошо проявлять ответственность при исполнении своих обязательств. В общении с людьми важно соблюдать сдержанность и уважение.

День может провоцировать на агрессивное взаимодействие с окружающими, поэтому желательно помнить о развитии самодисциплины. Хорошо может удаваться все, что относится к ручному труду.

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Вопросы, которые сегодня не получат должной энергии дня – это отдых, исцеление и все то, что относится к рутинной деятельности, а также дипломатия. Выбирайте активные и продуктивные действия.

К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на март 2019 года для всех знаков зодиака.

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