Кто станет будущим президентом Украины, чего ждать в день голосования, будут ли фальсификации голосов – читайте в материале Фактов ICTV.

У кого наибольше шансов победить на президентских выборах 2019, чего ожидать от дня голосования, какой лидер сможет сделать Украину успешной. Обо всем этом в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV рассказал астролог Влад Росс.

У кого из кандидатов в президенты самые большие шансы

По мнению астролога, самые большие шансы на победу в выборах президента 2019 у Владимира Зеленского.

Когда я делал гороскоп для страны на год, то увидел восходящее солнце. Солнце означает творчество. Поэтому я уже тогда говорил, что президентом должен стать артист. Это либо Вакарчук, или Зеленский, или Тимошенко. То есть должен победить артист. Но среди всех упомянутых, Владимир Зеленский самый яркий представитель. Тем более, звезды показывают ему самые большие шансы.

По мнению Влада Росса, не лучше ситуация и у Петра Порошенко.

Когда он объявил на съезде, что будет баллотироваться, Луна была в дискурсе, то есть в плачевном положении. Темная Луна свидетельствует о том, что свою презентацию как президента в это время не стоило представлять.

Каким будет день выборов

Как говорит астролог, повода волноваться за свою безопасность нет. В общем, день обещает быть спокойным.

Будет спокойный лунный день черепахи. Вообще черепаха – это медленное и спокойное животное. Но возможны фальсификации. Меркурий в этот день соединяется в рыбах. А Меркурий – это всегда подсчет голосов. Возможно, даже найдут новый вариант фальсификации. Но такой результат подсчетов всех удивит. Поэтому, с точки зрения подсчета голосов, худшего дня для выборов не найти. С точки зрения безопасности – все будет вполне нормально.

Кем по знаку зодиака должен быть будущий лидер, способный на изменения

Если брать по знакам зодиака, то это однозначно Водолей. Для него это просто супервозможности что-то менять. Лидеры, которые рождаются под этим знаком, являются единственными, кто способен на серьезные изменения. Да, они будут не сразу. По моему прогнозу, примерно через семь лет в Украине будет разрушена коррупция и начнется интенсивный экономический рост.

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Ранее Факты ICTV публиковали лонгрид, где собрали все о кандидатах на пост президента.