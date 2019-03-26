Huawei раскрыла технические характеристики новых флагманов P30 и P30 Pro.

Huawei представила новые флагманские смартфоны P30 и P30 Pro с усовершенствованными камерами.

Предыдущая модель P30 Pro имеет немного больший экран 6,47 дюймов. Она оснащена OLED-дисплеем с соотношением сторон 19,5:5.

Также, у нее больше оперативной и встроенной памяти – 8 и 256 Гб соответственно. Смартфон имеет мощную батарею – 4200 мАч.

Флагман может похвастаться своей камерой. Производитель уверяет, что новинка может заменить профессиональный фотоаппарат.

Huawei P30 Pro получил основную 40-мегапиксельную основную камеру (широкоугольная f/1,6), вторую на 20 Мп (ультраширокоугольная, f/2,2), третью на 8 Мп (телефото, f/3,4).

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Новая модель P30 не уступает своими характеристиками. Его диагональ составляет 6,1 дюйма, а соотношение сторон 19,5:5.

Он содержит меньше оперативной и встроенной памяти – 6 и 128 Гб, а также менее мощную батарею – 3650 мАч.

Смартфон имеет 40-мегапиксельную основную камеру (широкоугольная f/1,6), вторую на 20 Мп (ультраширокоугольная, f/2,2), третью на 8 Мп (телефото, f/3,4).

Обе новинки оснащены топовым процессором Huawei HiSilicon Kirin 980 и будут работать под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной прошивкой.

У них одна фронтальная камера на 32 Мп. Для нее на экране предусмотрен специальный вырез, вокруг которого группируются сообщения.

Обе новинки получат 5 цветов: Black, Pearl White, Aurora, Amber Sunrise и Breathing Crystal, а сканер отпечатков пальцев будет встроенный в дисплей.

Обе новинки поддерживают функцию обратной зарядки.

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Фото: Huawei