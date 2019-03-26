PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

NASA отменило первый в истории выход женщин в открытый космос – причина

Первый в истории человечества выход женской команды в открытый космос, запланированный на 29 марта, не состоится.

NASA відмінило перший в історії вихід жінок у відкритий космос

NASA отменило выход в открытый космос двух женщин-астронавтов с борта Международной космической станции (МКС), поскольку не успеют подготовить два скафандра подходящего размера.

На 29 марта планировался выход в космос Энн Макклейн и Кристины Кох – для установки  секции новых аккумуляторов на орбитальном комплексе.

Читайте: Исследования Луны: NASA планирует сотрудничать с Украиной

После первого выхода 22 марта астронавт Макклейн пожаловалась, что ей больше подходит верхняя, нагрудная секция скафандра среднего размера. Но на МКС есть только одна такая секция скафандра. И оденет ее Кристина Кох.

Таким образом вместо Макклейн в космос отправится астронавт Ник Хейг.

Напомним, NASA объявило список членов экипажа следующего полета на Луну, где в перечне только женщины. В составе миссии – четыре женщины, которые выйдут в открытый космос, примерно за 400 км над Землей, чтобы заменить солнечные батареи МКС.

Фото: Anne McClain

Источник: NASA

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Два месяца в постели: NASA запустило необычный эксперимент
В 10 раз мощнее бомбы в Хиросиме: в атмосфере Земли взорвался метеорит
К Земле мчится опасный астероид
На Марс первой ступит женщина. NASA анонсировало полет
NASA рассказало, когда снова отправит людей на Луну
SpaceX зафиксировала успешное возвращение нового космического корабля
Сколько весит галактика Млечный путь – ученые дали ответ
Новая ракета SpaceX может уничтожить российскую ракетную программу
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка