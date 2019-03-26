Первый в истории человечества выход женской команды в открытый космос, запланированный на 29 марта, не состоится.

NASA отменило выход в открытый космос двух женщин-астронавтов с борта Международной космической станции (МКС), поскольку не успеют подготовить два скафандра подходящего размера.

На 29 марта планировался выход в космос Энн Макклейн и Кристины Кох – для установки секции новых аккумуляторов на орбитальном комплексе.

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После первого выхода 22 марта астронавт Макклейн пожаловалась, что ей больше подходит верхняя, нагрудная секция скафандра среднего размера. Но на МКС есть только одна такая секция скафандра. И оденет ее Кристина Кох.

Таким образом вместо Макклейн в космос отправится астронавт Ник Хейг.

Напомним, NASA объявило список членов экипажа следующего полета на Луну, где в перечне только женщины. В составе миссии – четыре женщины, которые выйдут в открытый космос, примерно за 400 км над Землей, чтобы заменить солнечные батареи МКС.

Фото: Anne McClain