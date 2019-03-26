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Redmi Note 7 от Xiaomi: цена и старт продаж

Компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7 с 48-Мпикс камерой.

Redmi Note 7 от Xiaomi: цена и старт продаж

Сегодня в Киеве прошла презентация Redmi Note 7. И уже сегодня стартуют продажи новинки. Цена 5 999 грн.

Модель доступна в трех цветах – красном, синем и черном.

Смартфон наделен 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памятью. Альтернативные версии модели с 3 + 32 ГБ и 6 + 128 ГБ поступят на рынок с ценой в 5 499 грн и 6 999 грн соответственно.

Redmi Note 7 имеет 6,3-дюймовый экран с разрешением 2340×1080 и соотношением сторон 19,5:9.

Xiaomi Mi play

Читайте: Презентация Apple: Arcade, Apple Card и TV+

К слову, Huawei раскрыла технические характеристики новых флагманов P30 и P30 Pro.

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