Компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7 с 48-Мпикс камерой.
Сегодня в Киеве прошла презентация Redmi Note 7. И уже сегодня стартуют продажи новинки. Цена 5 999 грн.
Модель доступна в трех цветах – красном, синем и черном.
Смартфон наделен 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памятью. Альтернативные версии модели с 3 + 32 ГБ и 6 + 128 ГБ поступят на рынок с ценой в 5 499 грн и 6 999 грн соответственно.
Redmi Note 7 имеет 6,3-дюймовый экран с разрешением 2340×1080 и соотношением сторон 19,5:9.
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К слову, Huawei раскрыла технические характеристики новых флагманов P30 и P30 Pro.
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