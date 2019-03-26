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Найдена привычка, которая “убивает” отношения

Ученые провели исследование, в котором выяснили, что ссоры через текстовые сообщения ухудшают отношения.

Найдена привычка, которая “убивает” отношения

Исследователи пытались выяснить, какие привычки в отношении друг друга ухудшают общение и влияют на уровень удовлетворенности.

Вы готовитесь выйти из дома, когда замечаете, что ваш партнер забыл вынести мусор, вы фотографируете заполненный пакет и посылаете партнеру. Он вспоминает, что раньше-то вы забыли, а он это сделал. Так начинается текстовый конфликт.

Выводы показали, что женщины, которые просили прощения или ссорились из-за текстовых сообщений, будет более несчастными со своим партнером.

Авторы исследования отмечают, что конфликты, которые решают с помощью живого общения, способны укрепить отношения и повысить уровень счастья у каждого из партнеров.

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Однако в текстовых сообщениях нашли значительное преимущество. Отношения улучшаются и уровень удовлетворения возрастает, если писать друг другу о своих теплых чувствах.

Те партнеры, которые отправляли любовное послание в СМС, были более удовлетворены отношениями, чем те, кто их не получал.

Напомним, чтобы наладить и укрепить связь с любимым человеком, достаточно устроить выходной, заняться обустройством дома, забыть о негативе и избавиться рутины.

Фото: Pexels

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