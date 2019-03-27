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Любыми средствами: Трамп требует осуществить высадку на Луну до 2024 года

Президент США Дональд Трамп требует, чтобы NASA ускорили лунную программу.

Місяць

Вице-президент США Майк Пенс сообщил в Twitter о том, что передал NASA требование президента страны Дональда Трампа о высадке американских астронавтов на Луну до 2024 года.

Он добавил, что для достижения цели Трамп разрешает использовать любые возможные средства.

Пенс также сказал, что заявленная политика администрации президента гласит о том, что США должны отправить своих астронавтов на Луну в ближайшие пять лет.

В составе Лунной миссии должны находится как мужчины, так и женщины.

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Ранее в NASA заявляли, что планируют совершить высадку людей на Луну в 2028 году.

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