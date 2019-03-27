27 марта отмечается Международный день театра. Факты ICTV собрали лучшие представления, которые можно посетить в этот день.

27 марта совпадает с серединой недели, поэтому сделать небольшую передышку будет очень кстати.

Все спектакли начинаются в 19.00.

Можно будет посмотреть классические спектакли с неклассическими сюжетами – Анна Каренина и За двумя зайцами.

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Также можно отправиться на Любовь бывает дважды или Женщина на миллион.

Факты ICTV собрали лучшие представления, которые можно посетить в этот день.

Анна Каренина

27 марта, 19.00

Дах

Стоимость: от 300 грн

Купить билеты можно тут

Спектакль является не буквальной передачей романа Льва Толстого.

Режиссер Влад Троицкий даст зрителям возможность увидеть, “прочитать” знакомую книгу глазами театрального философа и драматурга по имени KLIM.

Он пробивает дорогу к глубинному содержанию Анны Карениной – истории о нарушении табу, о жертвенности, о любви как единственному смыслу существования человека.

Спектакль имеет медитативные свойства. KLIM использует тавтологический принцип построения текста, магию слов, концентрированные словесные конструкции, абсурдизации диалогов и держит сознание в активной фазе.

Любовь бывает дважды

27 марта, 19.00

Черный квадрат

Стоимость: 200 – 350 грн

Купить билеты можно тут

Все люди встречали первую любовь, а потом вторую. Но что делать, если первая еще не ушла, а вторая уже пришла? И вот они встречаются…

Любовный квадрат, где двое мужчин и две женщин пытаются разобраться с этим вопросом.

Спектакль комедийный с сентиментально-душевным ощущением.

За двумя зайцами. Фейк в двух действиях

27 марта, 19.00

Театр на Подоле

Стоимость: 120 – 600 грн

Купить билеты можно тут

Молодого и умного парня ждет светлое будущее. Он строит грандиозные планы, но есть один неприятный момент – он задолжал много денег.

5 дней, две девушки и один шанс выйти победителем. Правда дорога лежит через ЗАГС. И все могло бы быть идеально, но в планы вмешивается ее мама.

Приятная неожиданность

27 марта, 19.00

Театр Актер

Стоимость: 150 – 350 грн

Купить билеты можно тут

Молодой и перспективный парень случайно сбивает на дороге пожилого и одинокого еврея.

Суд приговорил его ухаживать за мужчиной, периодически наведываясь к нему, но старик оказывается конфликтным и странным отшельником.

Чтобы выполнить судебное распоряжение придется применить сверхспособности.

Но за это время два абсолютно чужих человека смогут стать действительно близкими и спасут друг друга от роковой жестокости жизни.

Спектакль идет на русском языке и длиться 1.10 минут без антракта.

Женщина на миллион

27 марта, 19.00

Национальный дворец искусств Украина (малый зал)

Стоимость: 300 – 500 грн

Купить билеты можно тут

Авантюрная комедия с эротическим акцентом по пьесе итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо.

В спектакле соединятся жанры авантюрного детектива, философской комедии и лирической мелодрамы.

Двум семейным парам грозят серьезные неприятности и огромные долги. Они вынуждены пойти на риск и придумали искусную авантюру.

Результат оказывается совершенно неожиданным, когда “на удочку” попадает господин Аттилио, который своим визитом меняет их привычный уклад жизни, заставив каждого показать свое истинное лицо…

Спектакль идет на русском языке и длится 1.20 минут без антракта.

Ранее Факты ICTV публиковали 10 самых ожидаемых концертов 2019 года.