Украинцы смогут рассчитываться в интернете с помощью сервиса Google Pay.

Компания Google Украина запустила услугу онлайн-оплаты, используя сервис Google Pay.

Возможность оплаты через Google Pay на сайте или в приложении пока доступна для клиентов Wayforpay и Portmone. Однако компания работает с новыми партнерами, поэтому список будет расширяться.

Новую функцию уже подключили 6500 онлайн-магазинов. Среди них такие гиганты, как Алло, Интертоп, Якабу, Карабас, Гудвайн, Доминос и другие. Также над интеграцией Google Pay в свои приложения работает Uklon.

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Теперь при использовании Google Pay не нужно каждый раз заполнять длинные формы с данными платежа. Если вы видите на сайте кнопку Оплатить через G Pay, то у вас есть возможность быстрой и безопасной оплаты онлайн с помощью сервиса Google Pay.

При оплате в интернет-магазинах не нужно каждый раз заново вводить данные платежной карты, что сокращает время покупки.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Google запускает игровой облачный сервис Stadia.

Источник: Google Blog