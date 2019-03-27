27 марта во всем мире отмечают Всемирный день театра. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с праздником.

Всемирный день театра утвердили в 1961 году благодаря инициативе Международного института театра.

Праздник решили отмечать 27 марта, поскольку считается, что именно в этот день в стародавнем Риме прошло первое театральное выступление.

Всемирный день театра отмечают все театральные работники начиная от актеров и заканчивая гардеробщиками.

В этот день часто проходят различные театральные фестивали, премьеры новых спектаклей и другие торжественные мероприятия.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления со Всемирным днем театра.

Мир театра так богат:

Актеры, роли, шоу, маски,

Проникнуться им каждый рад,

Ведь дарит яркие он краски!

Театр будет жить всегда,

Хоть говорят уже давно,

Чтоб без особого труда

Его заменит нам кино!

Но мир театра не стареет,

Бессмертно все-таки искусство!

Театр пусть успех имеет

И будит лучшие в нас чувства!

***

Есть праздник в конце марта

Для всех, кто посвятил

Жизнь свою театру,

И отдал много сил!

Желаю вдохновения

И творческих идей,

Цветное настроение

Дарить для всех людей!

Пускай кричат вам Браво!,

Пусть вас зовут На бис,

Чтоб на признание право

Имел каждый артист!

***

С днем театра поздравляю,

Пусть рукоплещет полный зал.

Пусть ваш талант нас вдохновляет,

В награду каждому он дан.

Любите, верьте, процветайте,

Живите счастливо, мечтайте,

Дарите радость, красоту,

На сцене классную игру.

***

С Международным днем театра

Хочу поздравить вас, друзья,

Желаю, чтоб его любили

Вы точно так же, как и я.

Сияет рампа пусть огнями,

Свободных мест не знает зал,

Премьер, аншлагов вам желаю,

Цветов, аплодисментов шквал.

Желаю славы и успеха,

Огромной зрительской любви,

И чтобы на подмостках жизни

Главную роль играли вы.

***

С Всемирным днем театра

Вас я поздравляю,

Легкой птицей ввысь

Пусть занавес взлетает.

Радость, смех и слезы —

Подвластны вам все чувства,

Театр стоит над временем,

Он вечное искусство.

Пусть на спектаклях залы

Овацией взрываются,

С театром дни обычные

Пусть в праздник превращаются.

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К слову, незадолго до презентации компания Apple запустила прямую трансляцию из театра Стива Джобса, во время которой показывала странные сообщения.