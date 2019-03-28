Каким будет 28 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 28 марта, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Энергии дня способствуют активному ведению дел, только активность желательна такая, которая наполняет и придает уверенности.

Предпочтение лучше отдать обыденным, привычным вещам. Планировать начало нового и важного или завершение каких-то дел не стоит.

Важные переговоры, договоренности сегодня могут происходить в незапланированном ключе. И если есть возможность перенести важные встречи, то желательно воспользоваться этой возможностью.

Весьма благоприятно все, что связано с пребыванием на природе, особенно у водоемов. Любые водные процедуры и мероприятия помогут восстановить баланс.

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Эмоционально день может быть непростым, но весьма полезным для того, чтобы научиться прощать или проявлять, например, дружелюбие.

Рекомендуется в делах упор сделать на трудолюбие и щедрость.

В общении могут возникать сложности из-за желания посоветовать что-то без запроса. Лучше воздержаться от таких желаний – это поможет сохранить хорошие отношения.

Дети могут доставлять больше хлопот, чем обычно. В ближайшие несколько дней, скорее всего, им просто потребуется ваша поддержка и любовь.

Не самое подходящее время для объяснений и “разбора полетов”.

Неблагоприятно: подстригание ногтей.

К слову, ранее мы публиковали гороскоп на неделю с 25 по 31 марта.