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Гороскоп на сегодня, 28 марта

Каким будет 28 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 28 марта

Гороскоп на сегодня, 28 марта, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Энергии дня способствуют активному ведению дел, только активность желательна такая, которая наполняет и придает уверенности.

Предпочтение лучше отдать обыденным, привычным вещам. Планировать начало нового и важного или завершение каких-то дел не стоит.

Важные переговоры, договоренности сегодня могут происходить в незапланированном ключе. И если есть возможность перенести важные встречи, то желательно воспользоваться этой возможностью.

Весьма благоприятно все, что связано с пребыванием на природе, особенно у водоемов. Любые водные процедуры и мероприятия помогут восстановить баланс.

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Эмоционально день может быть непростым, но весьма полезным для того, чтобы научиться прощать или проявлять, например, дружелюбие.

Рекомендуется в делах упор сделать на трудолюбие и щедрость.

В общении могут возникать сложности из-за желания посоветовать что-то без запроса. Лучше воздержаться от таких желаний – это поможет сохранить хорошие отношения.

Дети могут доставлять больше хлопот, чем обычно. В ближайшие несколько дней, скорее всего, им просто потребуется ваша поддержка и любовь.

Не самое подходящее время для объяснений и “разбора полетов”.

Неблагоприятно: подстригание ногтей.

К слову, ранее мы публиковали гороскоп на неделю с 25 по 31 марта.

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