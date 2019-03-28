На этих выходных у киевлян появится возможность посетить много интересных мероприятий. Факты ICTV расскажут, куда пойти в этот уик-энд.

Можно посетить выступление Сен-Тропе, концерт группы Скрябин или вспомнить, почему Киев называют вторым Берлином и отправится на Octave One.

Также есть вариант сходить джазовый концерт Алексея Когана или послушать волнующую музыку из Игры престолов.

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Факты ICTV собрали пятерку самых интересных событий.

Сен-Тропе

Гранд-паб Вдоску

29 марта, 19.00

Стоимость: 150 грн

Купить билеты можно тут

Гордые представители отечественного жанра люмпен-рэп, выходцы из YouTube и участники талант-шоу X-Фактор – это все украинский хип-хоп коллектив Сен-Тропе.

Долгое время музыкальные журналисты спорили над ироничным вопросом: стоит ли серьезно относиться к юмористическим проектам? Ответ – конечно, это же весело!

Бывшие участники КВН в комедийных текстах поднимают самые разные темы: от райской жизни в гангста-треке В селові к пародии на Onuka с песней Відлік.

Алексей Коган: джаз для взрослых

Caribbean Club

29 марта, 20.00

Стоимость: 180-850 грн

Купить билеты можно тут

Джаз для взрослых уже пять лет остается любимым шоу столичных поклонников джаза.

Только в Caribbean Club уже прошло около 40 выступлений известного музыканта, а это невероятное достижение, учитывая, что каждое выступление джаз-шоу отличается от предыдущего.

Маэстро каждый раз выбирает новые композиции известных джазменов для вечернего концерта, рассказывает новые истории, связанные с музыкой, изменяет своим влиянием господствующую в зале атмосферу.

Вместе с Алексеем Коганом на сцене выступает Jazz in Kiev Band, а называться “изюминкой” шоу заслуживает волшебная хореография от балета NC-17.

Игра престолов: часть II

Дворец Украина

30 марта, 19.00

Стоимость: 250-1159 грн

Купить билеты можно тут

Тысячи людей сходят с ума накануне выхода финального сезона Игры престолов – фэнтезийной саги о драконах, королевских интригах и войне за престол.

Но представьте во что превратится сериал, если убрать эпическую инструментальную музыку, которая каждый раз окрашивает историю в новый цвет, позволяет полностью раскрыться букету эмоций.

На сцене одесский оркестр Андрея Черного и хор Voice Of The Sympho Rock.

Скрябин

Caribbean Club

30 марта, 19.00

Стоимость: 300-1500 грн

Купить билеты можно тут

Кузьма Скрябин еще в течение многих лет будет жить в сердцах украинский. Его жизнь трагически оборвалась, но музыка неподвластна времени, а потому даже сегодня у нас есть возможность побывать на концерте группы Скрябин еще раз.

Дань памяти талантливому человеку, чья мудрость и философия жизни не раз поддерживали нас в трудные минуты.

Любимые песни Андрея в исполнении лидера группы Yurcash Юрия Юрченко и, впервые, в сопровождении симфонического оркестра Вооруженных Сил Украины.

Octave One LIVE

Secret Place

30 марта, 22.00

Стоимость: 400 грн

Купить билеты можно тут

Электронная музыка превратила Киев во второй Берлин. Чтобы познакомиться с феноменом “украинского техно-ренессанса” фанаты вечеринок со всего мира приезжают проверить на прочность наши клубы.

Если вы не разучились танцевать и двигаться под ритм, то 30 марта вас ждет выступление “отцов” детройтского техно Octave One.

Культовая группа братьев Берден эпически возвращается с живым концертом в рамках серии тайных вечеринок True Music.

Поэтому для непосвященных место остается в секрете, но не беспокойтесь – владельцев билетов заранее сообщат о локации.

Ранее Факты ICTV публиковали 10 самых ожидаемых концертов 2019 года.