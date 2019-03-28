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Samsung протестировала гибкий смартфон – сколько прослужит гаджет

В компании Samsung заявили, что гибкий смартфон должен прослужить своим владельцам около пяти лет.

Samsung

Компания Samsung опубликовала в Youtube видео с тестированием гибкого смартфона Galaxy Fold. В Samsung считают, что новинка прослужит своим владельцам не менее пяти лет.

Такой срок Galaxy Fold должен “прожить” в случае, если его будут сгибать около 100 раз в день.

Результаты тестирования показали, что флагман должен оставаться целостным при 200 тыс. сгибаний.

Точных гарантий касательно продолжительности служения смартфона пока нельзя дать, поскольку тестирование проводил робот, а люди могут не так аккуратно вести себя с гаджетом.

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К слову, компания Huawei представила складной смартфон под названием Mate X.

Видео: Samsung Newsroom

Фото: Dreamstime

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