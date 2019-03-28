PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Какого числа Благовещение в 2019 году

Ежегодно праздник Благовещения отмечается 7 апреля.

Благовіщення

Благовещение имеет фиксированную дату и в 2019 году также будет отмечаться 7 апреля.

Название праздника происходит от благой вести, которую архангел Гавриил принес Деве Марии. Он известил о том, что ей суждено стать матерью Иисуса Христа.

В этот день верующие стараются избегать тяжелой работы и возносят молитвы Богу. Чаще всего молитвы связанны с маленькими детьми.

Согласно обычаю, этот праздник отмечают в кругу семьи. Кроме того, на Благовещение стоит забыть о вражде и примириться с недругами.

Читайте: Какого числа католическая Пасха в 2019 году

К слову, в этом году на Пасху украинцы будут отдыхать целых пять дней.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка