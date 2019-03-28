Ежегодно праздник Благовещения отмечается 7 апреля.
Благовещение имеет фиксированную дату и в 2019 году также будет отмечаться 7 апреля.
Название праздника происходит от благой вести, которую архангел Гавриил принес Деве Марии. Он известил о том, что ей суждено стать матерью Иисуса Христа.
В этот день верующие стараются избегать тяжелой работы и возносят молитвы Богу. Чаще всего молитвы связанны с маленькими детьми.
Согласно обычаю, этот праздник отмечают в кругу семьи. Кроме того, на Благовещение стоит забыть о вражде и примириться с недругами.
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К слову, в этом году на Пасху украинцы будут отдыхать целых пять дней.
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