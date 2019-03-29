PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 29 марта

Каким будет 29 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

День способствует обыденным делам, но преимущественно тем, которые доставляют радость.

Сегодня эмоции могут выйти на первый план, поэтому фокус внимания лучше держать на благоприятных аспектах.

Окажите поддержку окружающим, но и о себе не стоит забывать.

Важные юридические и финансовые вопросы желательно перенести на другой день.

Подходящее время для того, чтобы заложить фундамент для чего-то хорошего, полезного.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, надевание новой одежды и украшений.

Читайте: Гороскоп для всех знаков зодиака на март 2019

К слову, ранее мы публиковали гороскоп на неделю с 25 по 31 марта.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка