Каким будет 29 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День способствует обыденным делам, но преимущественно тем, которые доставляют радость.

Сегодня эмоции могут выйти на первый план, поэтому фокус внимания лучше держать на благоприятных аспектах.

Окажите поддержку окружающим, но и о себе не стоит забывать.

Важные юридические и финансовые вопросы желательно перенести на другой день.

Подходящее время для того, чтобы заложить фундамент для чего-то хорошего, полезного.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, надевание новой одежды и украшений.

Читайте: Гороскоп для всех знаков зодиака на март 2019

К слову, ранее мы публиковали гороскоп на неделю с 25 по 31 марта.