После жаркого на видеоигры марта количество ожидаемых новинок сильно снизится, но это не значит, что геймеры останутся с пустыми руками. Факты ICTV собрали три видеоигры, на которые стоит обратить внимание в апреле 2019 года.

Хотя новых видеоигр в апреле 2019 года будет не так уж и много, месяц ознаменуется большим количеством ремастеров для различных консолей. Больше всего порадуются обладатели Nintendo Switch.

В апреле на указанную платформу выйдут такие замечательные видеоигры как Cuphead, Dragon’s Dogma: Dark Arisen, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, а также Final Fantasy XII. Следите за релизами на игровой платформе, которой отдаете предпочтение, чтобы не пропустить интересные ремастеры.

А теперь перейдем к основному списку.

Days Gone

Выпавший с радаров многих геймеров эксклюзив на PS4 Days Gone наконец-то увидит свет в апреле 2019 года спустя почти три года после анонса. Разработкой проекта занимается SIE Bend Studio, которая известна серией Syphon Filter и разработкой видеоигр на портативные платформы Sony.

Действие Days Gone будет происходить в постапокалиптическом мире, спустя два года после того, как глобальная эпидемия уничтожила большую часть населения Земли и превратила его в подобных зомби существ. Под контроль игрока попадет Дикон, который после конца света решил жить в дороге, вместо того, чтобы поселиться в более-менее безопасном поселении.

Уже после первого трейлера видеоигра привлекла внимание к истощенному во многих медиа зомби апокалипсису, поскольку количество живых мертвецов на экране действительно ошеломляло. В отдельные моменты игрокам предстоит выступить против сотен зомби, чего еще не пытались сделать на современных консолях.

Разработчики постарались создать Days Gone таким образом, чтобы игроки экспериментировали в подходе к прохождению различных заданий во вселенной видеоигры. Например, уничтожить лагерь мародеров можно не только ворвавшись туда во всеоружии, но и устранив всех врагов по-тихому или же приманить одну из орд зомби, которая бродит неподалеку.

Кроме различного арсенала оружия, у Дикона есть и верный мотоцикл, на котором он путешествует по разрушенному миру и который также придется улучшать. Интересным моментом является то, что многие улучшения и более сильное оружие можно получить только в лагерях выживших. Однако для этого придется выполнять различные поручения, чтобы завоевать их доверия, что является достаточно интересным новшеством.

Дата выхода: 26 апреля

Платформы: PS4

Mortal Kombat 11

Одна из самых жестоких серий видеоигр Mortal Kombat возвращается с 11 частью. Как и раньше, игроков ждут брутальные поединки один на один, во время которых персонажи будут ломать друг другу кости, выбивать зубы и доводить до состояния, когда ни одно живое существо не должно подниматься на ноги.

Разработчики культовой серии перешли на Unreal Engine 4, благодаря чему Mortal Kombat 11 выглядит просто невероятно. И даже не думайте верить тому, что видите в роликах и трейлерах в Youtube, ведь они не передают всех “красок” видеоигры.

Кроме движка, большое количество изменений коснется и геймплея. Он очень замедлился, благодаря чему терпение и наблюдательность стали основными ключами к победе. В видеоигре изменили подход к использованию усиленных приемов. Теперь за приемы защиты и атаки отвечают две отдельные шкалы, а не одна, как это было раньше.

Приемы X-Ray также преобразились и теперь существуют в Mortal Kombat 11 в качестве Crushing Blows, которых несколько у каждого персонажа и выполнить каждый из них можно будет лишь один раз за матч, но именно они ведут к самым сумасшедшим и сильным комбо.

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Вернется в новой части и система вариаций каждого персонажа, но теперь игроки сами смогут настраивать нужные им приемы, тем самым адаптируя их под свой стиль игры. Пока тяжело сказать, насколько удачной является эта идея, ведь разработчики стараются не раскрывать все до выхода Mortal Kombat 11.

Даже при всех нововведениях многие игроки, которые уже успели принять участие в закрытом тестировании, жалуются на слишком большие ограничения в движении. К примеру, сейчас практически бесполезно использовать рывки, поскольку они медленнее обычного движения вперед.

Сюжетный режим, которым известны NetherRealm Studios, продолжится с того же места, на котором закончился Mortal Kombat X и расскажет о том, как Кроника попытается восстановить течение времени во вселенной видеоигры после того, как Рейден изменил его.

В новой части появятся как такие полюбившиеся фанатам персонажи, как Джони Кейдж, Лю Канг, Кунг Лао, Джакс, так и новички серии Джэки Бриггс, Кэсси Кейдж, Коталь Кан, Эррон Блэк и другие. Всего в Mortal Kombat 11 во время выхода будет доступно 28 персонажей (согласно количеству рамок на официальном сайте видеоигры), однако после выхода видеоигры список пополнится еще шестью бойцами.

Большое количество режимов и персонажей порадует не только больших фанатов жанра, но и тех, кто не горит желанием учить длинные и сложные комбо, а хочет просто насладиться жестокими баталиями против компьютерных оппонентов или друзей.

Дата выхода: 23 апреля

Платформы: ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Super Meat Boy Forever

Один из самых сложных платформеров за последние несколько лет возвращается в виде Super Meat Boy Forever. Как и раньше, игрокам придется преодолеть множество уровней, используя небольшой арсенал из прыжков и пинков, а также умирать. Много-много раз умирать.

Основным отличием от предыдущей части станет то, что уровни создаются в зависимости от уровня сложности, а также имеют свойство перестраиваться после прохождения в более сложный участок, что должно придать Super Meat Boy Forever большей реиграбельности.

Разработчики обещают, что даже при добавлении второй кнопки (удара) Meat Boy будет очень точно воспринимать команды игрока, потому если вам не удастся перепрыгнуть очередное препятствие, то винить здесь можно будет только себя.

Super Meat Boy Forever планируют выпустить в апреле этого года, однако точную дату Team Meat пока не называют.

Видеоигра должна унаследовать от предшественника своеобразный черный юмор и большую сложность, а также получить новые краски в виде более мультяшного дизайна. Если вам не жалко своих нервов, времени и “истертых в кровь пальцев”, то можете смело покупать Super Meat Boy Forever.

Дата выхода: апрель 2019 года

Платформы: ПК, PlayStation4, Xbox One, Nintendo Switch

К слову, компания Google анонсировала стриминговий сервис для видеоигр Stadia.

Фото: PlayStation, IGN, Super Meat Boy,

Видео: PlayStation, Team Meat

Владислав Бомбела