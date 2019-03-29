После анонса STALKER 2, которая выйдет не раньше 2021 года, разработчики обновили сайт первым изображением игры и саундтреком.
На сайте видеоигры STALKER 2 появилась возможность послушать и скачать атмосферный саундтрек к игре. Также там можно скачать арт к STALKER 2 в высоком разрешении.
На сайте STALKER 2 опубликованы также ссылки на страницы первых трех игр в Steam.
Примечательно то, что аккаунт создан еще в декабре 2018 года, но наполняться стал только сейчас.
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Вчера появилась первая запись STALKER 2. Сама игра выйдет не раньше 2021 года.
К слову, Факты ICTV собрали три видеоигры, на которые стоит обратить внимание в апреле 2019 года.
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