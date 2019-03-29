PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

На сайте STALKER 2 появился новый постер и саундтрек

После анонса STALKER 2, которая выйдет не раньше 2021 года, разработчики обновили сайт первым изображением игры и саундтреком.

На сайте STALKER 2 появился новый постер и саундтрек

На сайте видеоигры STALKER 2 появилась возможность послушать и скачать атмосферный саундтрек к игре. Также там можно скачать арт к STALKER 2 в высоком разрешении.

На сайте STALKER 2 опубликованы также ссылки на страницы первых трех игр в Steam.

Примечательно то, что аккаунт создан еще в декабре 2018 года, но наполняться стал только сейчас.

Читайте: Fear the Wolves: первый трейлер игры от создателей S.T.A.L.K.E.R.

Вчера появилась первая запись STALKER 2. Сама игра выйдет не раньше 2021 года.

К слову, Факты ICTV собрали три видеоигры, на которые стоит обратить внимание в апреле 2019 года.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка