NASA завершило успешные испытания марсианского вертолета в условиях, максимально приближенным к реальным.

В следующий раз вертолет взлетит уже на Красной планете в рамках миссии Марс-2020, запуск которой намечен на июль 2020 года.

Аппарат весит всего 1,8 кг, имеет два винта. Его подняли на высоту всего 5 см в вакуумной комнате.

До этого специалисты испытывали работоспособность вертолета при низких температурах, поскольку ночью температура на Марсе может опускаться до 90 градусов Цельсия.

Марсоход вместе с вертолетом должен прибыть к Марсу в феврале 2021 года. Первые полеты начнутся через несколько месяцев после приземления.













NASA испытало вертолет для Марса / 3 фотографии

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Кстати, люди высадятся на Марсе примерно в 2032 году. Летом 2017 года NASA отобрало из 18 тыс. кандидатур 12 человек, которых будут готовить для полетов на Марс. Среди них – семь мужчин и пять женщин.

Напомним, электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос компанией Space X, может приблизиться к Марсу 8 октября 2020 года.

Фото: NASA