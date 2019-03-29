PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Как прожить больше 100 лет? Самый пожилой человек Великобритании раскрыл секрет

Самый пожилой житель Великобритании Боб Уэйтон, которому 29 марта исполнилось 111 лет, поделился секретом долголетия.

Как прожить больше 100 лет? Самый пожилой человек Великобритании раскрыл секрет

111-летний мужчина назвал себя бойцом, ведь он за свою жизнь перенес малярию, несколько операций и мог каждый раз умереть.

– Я уже давно должен был умереть, но я, можно сказать, боец, – рассказывает он.

Он как и раньше готовит себе пищу и ходит в продуктовый магазин при помощи ходунков для пожилых, на которых с сегодняшнего дня написано “Боб 111”.

При этом он отметил, что любит людей и общение с ними.

– Многие люди, находясь в угрюмом расположении духа, улыбаются при виде таблички. У нас завязывается разговор. Именно ради этого я и живу, – говорит долгожитель.

Читайте: Как продлить жизнь – три секрета долголетия

К слову, ранее 106-летння англичанка Мэделин Дай раскрыла свой секрет долголетия.

Источник: Daily Mail

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Британский парламент отклонил третье предложение по Brexit
Без вариантов: британские депутаты против альтернативной сделки по Brexit
Мэй подаст в отставку, если Brexit будет по ее плану
Правительство отвергло петицию об отмене Brexit, которую подписали 5,8 млн британцев
Почему украинцы мало живут и как с этим бороться
Парламент Великобритании проголосует за разные варианты Brexit
Жесткий Brexit: ЕС завершил подготовку
Мэй предлагают уйти в отставку из-за Brexit – СМИ
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка