Самый пожилой житель Великобритании Боб Уэйтон, которому 29 марта исполнилось 111 лет, поделился секретом долголетия.

111-летний мужчина назвал себя бойцом, ведь он за свою жизнь перенес малярию, несколько операций и мог каждый раз умереть.

– Я уже давно должен был умереть, но я, можно сказать, боец, – рассказывает он.

Он как и раньше готовит себе пищу и ходит в продуктовый магазин при помощи ходунков для пожилых, на которых с сегодняшнего дня написано “Боб 111”.

При этом он отметил, что любит людей и общение с ними.

– Многие люди, находясь в угрюмом расположении духа, улыбаются при виде таблички. У нас завязывается разговор. Именно ради этого я и живу, – говорит долгожитель.

Feeling very honored this afternoon to be visiting “England’s Most Celebrated Gentleman” Bob Weighton to celebrate his 111th birthday with @weyvalleyradio I couldn’t find any 111 year old birthday cards so opted for a card and DVD from his era @carehome_co_uk @Shedfieldlodge pic.twitter.com/sY6NRl6mhe — Sarah Dell (@Love_Promise_S) 29 марта 2019 г.

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К слову, ранее 106-летння англичанка Мэделин Дай раскрыла свой секрет долголетия.