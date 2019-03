111-летний мужчина назвал себя бойцом, ведь он за свою жизнь перенес малярию, несколько операций и мог каждый раз умереть.

Он как и раньше готовит себе пищу и ходит в продуктовый магазин при помощи ходунков для пожилых, на которых с сегодняшнего дня написано “Боб 111”.

При этом он отметил, что любит людей и общение с ними.

Feeling very honored this afternoon to be visiting “England’s Most Celebrated Gentleman” Bob Weighton to celebrate his 111th birthday with @weyvalleyradio I couldn’t find any 111 year old birthday cards so opted for a card and DVD from his era @carehome_co_uk @Shedfieldlodge pic.twitter.com/sY6NRl6mhe

— Sarah Dell (@Love_Promise_S) 29 марта 2019 г.