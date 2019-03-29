Какие праздники ждут украинцев в апреле – читайте в материале Фактов ICTV.
В апреле украинцев ждет немало праздников, которые не отмечаются на государственном уровне, однако имеют большое значение для людей различных профессий.
- 1 апреля – День смеха (День дурака), Международный день птиц;
- 4 апреля – Международный день интернета;
- 7 апреля – Всемирный день здоровья;
- 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики;
- 15 апреля – День работников уголовного розыска Украины;
- 17 апреля – День работников пожарной охраны Украины;
- 18 апреля – День основания Общества Красного Креста в Украине;
- 20 апреля – Международный день цирка (третья суббота апреля);
- 23 апреля – Всеукраинский день психолога;
- 27 апреля – Международный день ветеринарного врача (последняя суббота апреля);
- 30 апреля – День пограничника.
В апреле православные христиане будут праздновать Пасху. Но это не единственной религиозный праздник в этом месяце, о котором следует помнить.
- 6 апреля – суббота 4-й седмицы Великого поста;
- 7 апреля, воскресенье – Благовещение Пресвятой Богородицы;
- 20 апреля – Лазарева суббота;
- 21 апреля, воскресенье – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);
- 27 апреля, суббота – окончание Великого поста;
- 28 апреля, воскресенье – Пасха или Светлое Христово Воскресение;
- 29 апреля – начало Пасхальной седмицы.
Выходные на государственном уровне будут с 27 по 29 апреля. Поскольку Пасха – это воскресенье, то выходной день переносится на понедельник. 30 апреля и 1 мая украинцы также будут отдыхать. Однако, выходной за 30 апреля придется отработать в субботу 11 мая.
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