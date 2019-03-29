PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Какие праздники будут отмечать украинцы в апреле

Какие праздники ждут украинцев в апреле – читайте в материале Фактов ICTV.

Какие праздники будут отмечать украинцы в апреле

В апреле украинцев ждет немало праздников, которые не отмечаются на государственном уровне, однако имеют большое значение для людей различных профессий.

  • 1 апреля – День смеха (День дурака), Международный день птиц;
  • 4 апреля – Международный день интернета;
  • 7 апреля – Всемирный день здоровья;
  • 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики;
  • 15 апреля – День работников уголовного розыска Украины;
  • 17 апреля – День работников пожарной охраны Украины;
  • 18 апреля – День основания Общества Красного Креста в Украине;
  • 20 апреля  – Международный день цирка (третья суббота апреля);
  • 23 апреля – Всеукраинский день психолога;
  • 27 апреля  – Международный день ветеринарного врача (последняя суббота апреля);
  • 30 апреля – День пограничника.

В апреле православные христиане будут праздновать Пасху. Но это не единственной религиозный праздник в этом месяце, о котором следует помнить.

  • 6 апреля – суббота 4-й седмицы Великого поста;
  • 7 апреля, воскресенье – Благовещение Пресвятой Богородицы;
  • 20 апреля – Лазарева суббота;
  • 21 апреля, воскресенье – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);
  • 27 апреля, суббота – окончание Великого поста;
  • 28 апреля, воскресенье – Пасха или Светлое Христово Воскресение;
  • 29 апреля – начало Пасхальной седмицы.

Выходные на государственном уровне будут с 27 по 29 апреля. Поскольку Пасха – это воскресенье, то выходной день переносится на понедельник. 30 апреля и 1 мая украинцы также будут отдыхать. Однако, выходной за 30 апреля придется отработать в субботу 11 мая.

Читайте: Государственные праздники Украины – календарь на 2019

Ранее Факты ICTV писали о том, куда поехать на пасхальные выходные в Европе.

Фото: Unsplash

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка