В 2019 году украинцы будут праздновать Теплого Алексея 30 марта.

День святого Алексея или Теплого Алексея православные христиане будут отмечать 30 марта.

По народным преданиям, в этот день приходит настоящее тепло, поэтому его второе название – Теплого Алексея.

Чаще всего в этот день люди выносили на улицу для закаливания картофель, приготовленный для посадки, и ремонтировали садовый и огородный инвентарь.

Кроме того, в этот день старались переделать всю домашнюю работу, а вечером собирались вместе за семейным столом проводить зиму.

В этот день женщины, девушки и дети шли призывать весну. Они брали полотно, выходили в поле, кланялись на все стороны и, повернувшись к восходу солнца, говорили: Вот тебе, весна-мать, новая обновка!

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В этот день особенно обращали внимание на погоду. Издавна украинцы верили, если до этого дня не появлялись скворцы, то впереди была плохая погода. Теплое 30 марта предвещало урожайный год. Если погода была прохладной, то весна стояла затяжная.

Особенно почитали приметы в этот день молодые родители. Если в доме был младенец, то они не давали в долг ни хлеб, ни соль, иначе можно отдать счастливую судьбу ребенка.

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