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Появился трейлер игры Borderlands 3

Обнародовали трейлер видеоигры жанра научно-фантастического шутера Borderlands 3.

Появился трейлер игры Borderlands 3

Ролик Borderlands 3 за сутки набрал более двух миллионов просмотров. Создатели игры обещают раскрыть больше деталей уже в апреле этого года. Авторы заявляют, что режима Королевской битвы в игре не будет.

Студия Gearbox анонсировала третью часть серии Borderlands, а презентация трейлера прошла в рамках выставки PAX East.

Разработка игры, по словам главы студии Рэнди Питчфорд, продолжается уже пять лет. Согласно обещаниям создателей, в игре должно быть представлено более миллиарда видов оружия, включая автомат с ногами.

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Напомним, после анонса STALKER 2, которая выйдет не раньше 2021, разработчики обновили сайт первым изображением игры и саундтреком.

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