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Гороскоп на сегодня, 30 марта

Каким будет 30 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

Гороскоп на сегодня, 30 марта, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Сегодня весьма благоприятное время для обучения, изучения нового. После полудня хорошо “слушать” окружающее вас пространство, высока вероятность услышать подсказки или ответы на свои запросы.

Благоприятное время для проведения консультаций, а также посещения консультаций. Если есть какие-то сложности в восприятии информации или у детей есть трудности в обучении, можно сегодня попробовать позаниматься некоторое время этими предметами.

Занятия любым видом творчества также может быть весьма продуктивным. Можно решать вопросы, связанные с транспортом, недвижимостью.

Читайте: Гороскоп для всех знаков зодиака на март 2019

Желательно исключить любые агрессивные поступки и конфликтные реакции. Рискованные и судебные процессы также сегодня не желательны.

Хорошо уделить внимание лечению, исцелению. Если есть предрасположенность к аллергиям и кожным заболеваниям, желательно сегодня быть бдительнее в питании и к любым кожным контактам.

Неблагоприятно: подстригание ногтей

К слову, ранее мы публиковали гороскоп на неделю с 25 по 31 марта.

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