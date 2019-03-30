В субботу Украина присоединится к международной кампании Час Земли. Она предусматривает выключение света на час ради объединения стран мира в борьбе с изменением климата.

По всему миру люди выключат свет в 20.30, чтобы показать свое не безразличие к будущему планеты.

– 30 марта в 20.30 миллионы людей по всему миру на час символически выключают свет в домах и на рабочих местах, принимая на себя обязательства заботиться о природе каждый день, – рассказывает Всемирный фонд природы.

На сайте Час Земли создали карту природных объектов Украины.

Люди и организации могут найти на ней ближайший заповедник, нацпарк или иной природный объект, подробнее узнать о нем и предложить помощь.

В этот день желающие могут оказать материальную помощь или поработать волонтером.

Час Земли стартовал в Сиднее (Австралия) в 2007 году, уже через год это событие стало международной экологической инициативой.

К ней приобщилось более 100 миллионов человек в 35 странах мира, а в 2009 и 2010 Украина, вместе со 126 другими странами, также присоединилась к всемирной акции Час Земли.

В 2019 году в поддержку акции на нескольких объектах в Киеве выключат освещение. Среди них – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и монумент Родины-Матери, колокольни Михайловского монастыря и Киево-Печерской Лавры, Монумент Независимости.

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К слову, в ночь на 31 марта в Украине переведут стрелки часов на час вперед.