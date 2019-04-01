С астрологической точки зрения, планеты находятся в таком положении, что Петру Порошенко во время второго срока вряд ли удастся закончит войну в Украине.

Астрологический прогноз по лидерам первого тура выборов президента Украины составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

– Уран вошел в Тельца, и строит оппозицию к натальным планетам Порошенко: Венере, Марсу и Нептуну, а это значит, что войну он не закончит, – отмечает астролог.

Марс и Венера находятся в Скорпионе, который характеризует вопросы жизни и смерти, разрушения, трансформации, массы людей.

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Петр Порошенко по знаку зодиака Весы.

Весам сложно принимать решения, не ориентируясь на более авторитетное мнение.

Уран транзитный в Тельце в оппозиции к Марсу и Венере, очень сильно активизирует негативные качества его натальных планет.

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