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Чего ожидать от Порошенко во время второго срока – астропрогноз

С астрологической точки зрения, планеты находятся в таком положении, что Петру Порошенко во время второго срока вряд ли удастся закончит войну в Украине.

Чего ожидать от Порошенко во время второго срока – астропрогноз

Астрологический прогноз по лидерам первого тура выборов президента Украины составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

– Уран вошел в Тельца, и строит оппозицию к натальным планетам Порошенко: Венере, Марсу и Нептуну, а это значит, что войну он не закончит, – отмечает астролог.

Марс и Венера находятся в Скорпионе, который характеризует вопросы жизни и смерти, разрушения, трансформации, массы людей.

Читайте: ЦИК – результаты выборов  2019 (ОНЛАЙН)

Петр Порошенко по знаку зодиака Весы.

Весам сложно принимать решения, не ориентируясь на более авторитетное мнение.

Уран транзитный в Тельце в оппозиции к Марсу и Венере, очень сильно активизирует негативные качества его натальных планет.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на неделю для всех знаком зодиака.

Фото: УНИАН

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