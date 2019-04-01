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Факты / Lifestyle

День дурака – поздравления в картинках

Факты ICTV публикуют подборку поздравлений с 1 апреля в картинках.

День дурака – поздравления в картинках

1 апреля – всемирный праздник, который называется День смеха или День дурака. 1 апреля во многих странах, в том числе и в Украине принято разыгрывать своих друзей, коллег или просто знакомых.

Не забудьте отправить друзьям поздравительные картинки 1 апреля. Мы подготовили для вас несколько вариантов.

И, помните, лучше не поздравлять раньше времени тех, кого собираетесь разыграть. Ведь предупрежден – значит, вооружен.

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День дурака – поздравления в картинках / 7 фотографий

Читайте: День смеха: лучшие поздравления в стихах

Напомним, ранее Факты ICTV писали, как шутят 1 апреля о результатах выборов президента.

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