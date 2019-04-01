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Факты / Lifestyle

День смеха: лучшие поздравления в стихах

1 апреля в Украине празднуют День смеха. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с этим веселым праздником.

Сміх

Первое упоминание о празднике сделал английский писатель Джон Обри в 1686 году, назвав его Праздником Дураков.

Десять лет спустя несколько жителей Лондона 1 апреля разыгрывали людей, предлагая посетить мойку львов.

В День смеха принято разыгрывать своих друзей и знакомых.

Однако в некоторых странах подобными шутками занимаются лишь до полудня. Тех, кто продолжает шутки и после указанного времени называют апрельскими дураками.

Сегодня будем улыбаться,
Смеяться громко и шутить.
День смеха — Первое апреля,
Пора друг друга веселить.

Пусть будут добрыми все шутки
И не обидят никого.
Всем чувства юмора желаем,
Нет ничего важней его!

***

В этот день совсем не грех
Рассыпать повсюду смех
И над кем-то подшутить,
Чтоб народ развеселить.

Так что смейтесь дружно, люди.
Шутка пусть не злобной будет,
Чтоб — улыбка до ушей,
Хоть завязочки пришей.

***

Мы с ума сойдем слегка,
Поваляем дурака,
Посмеемся тоже
И покорчим рожи.

И без этого — никак!
А кто против — сам дурак.
Знают все: в день смеха
Грусть-печаль — помеха!

***

Пусть ярким будет настроение,
Желаю радостных минут!
Пока вокруг царит веселье,
Смешинки в воздухе живут!

Желаю вам смеяться много,
Чтоб аж болели животы!
Всего вам светлого, смешного,
Улыбок, шуток, доброты!

***

Скорей в День смеха улыбнись
Лишь для того, чтоб жить счастливо,
Ведь смех нам продлевает жизнь!
Нам нужно больше позитива!

Давай смеяться, улыбаться,
Дарить добро, тепло и свет,
Чтоб этой жизнью наслаждаться
И без печалей жить сто лет!

***

Мы для 1 апреля
Приготовим шутки впрок,
Чтоб в День смеха
С нами каждый
От души смеяться мог.
Смехом, шуткой будем с вами
Жизнь друг другу продлевать,
Я желаю, чтобы каждый
Смог кого-то разыграть.
Я желаю, чтоб день смеха
Нам добавил позитива,
Чтобы каждый улыбался,
Чтобы каждый был счастливым.

***

Звонким смехом и улыбкой
Праздник все встречайте,
И друг друга вы с Днем смеха
Сегодня поздравляйте.

Чтоб с веселым настроением
Мы на жизнь смотрели,
Никакие беды нас,
Чтоб не одолели.

От болезней смех излечит
Лучше, чем лекарства,
Потому, что полон он
Витаминов счастья.

Смех прогонит с неба тучи,
Солнце засияет,
Я желаю, пусть у всех
Жизнь счастливой станет.

Читайте: Почему День смеха отмечается именно 1 апреля

К слову, во время выступления на молодежном форуме президент Петр Порошенко рассказал анекдот и станцевал.

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