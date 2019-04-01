Каким будет 1 апреля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.
Гороскоп на сегодня, 1 апреля, публикует Telegram канал Astro.Expert.
Сегодня благоприятное время для любого вида творчества: музыки или танцев. Подходящее время для групповых занятий и контактов с большой группой людей.
В коммуникациях может не доставать тактичности, но при этом продуктивность может быть на высоте. Весьма благоприятное время для посадки растений и любого вида садоводства. Можно заниматься покупкой одежды, драгоценностей.
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Стоит уделить внимание своему здоровью и сделать что-то полезное для себя. Это может быть массаж, спа-процедуры или теплая ванная.
Можно решать вопросы, которые относятся к карьере и повышению статуса.
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