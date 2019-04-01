Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для представителей всех знаков зодиака в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Марина Скади – профессиональный астролог, публицист, консультант, ведущая тренингов и семинаров. Марина занимается практической астрологией с 2007 года, а с 2015 года ведет обучение.

Гороскоп для Овнов

Хорошее время для деловых поездок, переговоров, которые предполагают быстрые выводы и решения, а также для рекламных акций, распространения информации. В это время все приходит в движение, создается такое впечатление, что всем срочно куда-то понадобилось ехать. Вы становитесь легкими на подъем, вас привлекает все на свете, но ваш интерес активен лишь до тех пор, пока любопытство не удовлетворено, а потом теряете интерес к подробностям и переключаетесь на другой предмет.

Гороскоп для Тельцов

В эти дни обостряется чувство любви, утончается эстетический вкус, повышается аппетит. Вы становитесь более спокойными, обстоятельными, приземленными и осторожными, но в то же время – замедленными. Повышается чувствительность и восприимчивость, желание насладиться уютом, прибраться в доме, заняться цветами, поработать в саду. Ярче проявляются тонкое чутье к земным делам и меркантильность. Уговорить вас на что-либо бывает трудно, так как вы становитесь более подозрительными и недоверчивыми.

Гороскоп для Близнецов

Вы становитесь чрезмерно чувствительными, а долгие раздумья над жизненными сложностями затягивают вас в поток негативных переживаний. Вы способны воспринимать мысли и настрой других людей. Обладаете хорошей интуицией и богатой фантазией. Вы отлично излагаете свои мысли, как и в речи, так и в письме. Проявляются таланты и способности в сфере искусства и психологии. Само мышление происходит больше на подсознательном уровне, а информация воспринимается более интуитивно.

Гороскоп для Раков

Полученные вами известия и информация или способ их использовать могут значительно улучшить ваш личный имидж и репутацию в этот период. Окружающие благосклонно отнесутся к вашим достижениям, а также к вашему мнению. Будет одобрение в ваш адрес и его следует добиваться. Возможно удачное сочетание идей и методов, потенциальные результаты которых, будут включать продвижение по социальной лестнице. Отличное время для начала проекта, связанного с писательством или общением для участия в деловых соглашениях.

Гороскоп для Львов

Воспользуйтесь нынешними возможностями, чтобы предпринять практические действия, которые приведут к успеху в карьере или принесут признание вашей индивидуальности и таланта. Не упускайте случай продемонстрировать свои лучшие качества, отстаивайте свои принципы. Ваш успех может быть связан с мужчинами и обретен в ситуациях соперничества. Вам необходимо создавать различные ситуации, участвовать в разнообразной деятельности, расширять свой круг общения, чтобы привлечь благоприятные возможности.

Гороскоп для Дев

Действия других людей вызывают эмоциональное напряжение. Вы станете более обостренно воспринимать вторжения на вашу территорию, попытки оспаривать вашу власть или подвергать сомнению ваши методы. Какое бы решение вы ни приняли – следовать своим путем или воспользоваться советами окружающих – ваше стремление к личным достижениям в этот период будет особенно сильным. Напряжение может возникнуть при общении с мужчинами – товарищами или коллегами.

Гороскоп для Весов

В этот период вы получите поддержку, почувствуете себя увереннее, а ваши усилия не пропадут даром. Это привлечет к вам людей и успех, которого вы добиваетесь. Самореклама будет эффективной, как и попытки обратить себе на пользу чужие усилия. Ваша работа получит признание или поможет вам добиться влияния. Но если проявлять пассивность, то этот период не будет результативным. Главная мера предосторожности – не принимать слишком многое как должное и не становиться самоуверенными.

Гороскоп для Скорпионов

Период повышенной творческой активности, которая будет проявляться в зависимости от вашего духовного потенциала: в разработке новых идей, в правильном использовании своего таланта, получении знаний в своей профессиональной сфере. Эта неделя благоприятна для деловых переговоров, подписания соглашений или творчества во всех сферах ваших интересов. Легкость мышления, обострение памяти и интуиции, коммерческой хватки, помогут вам решить многие производственные и деловые вопросы.

Гороскоп для Стрельца

Возможно противостояние вашим действиям. Даже если неудача не станет окончательным результатом, нынешние обстоятельства не обещают полного успеха. Мнения и действия окружающих вряд ли обеспечат вам поддержку и могут оказаться для вас прямым вызовом. Жизненная сила и энтузиазм либо отсутствуют, либо быстро иссякают, и вы остаетесь без энергетической подпитки. Взаимоотношения с мужчинами могут стать напряженными в результате гнева или слишком острой конкуренции.

Гороскоп для Козерогов

Поток информации и общения, направленные в вашу сторону, в тот период содержит полезные сведения, с помощью которых, вы сможете лучше выразить свою индивидуальность и осуществить личное влияние на окружающих. Творческая жилка, сила характера или способности руководителя, которые вы демонстрируете на собраниях, групповых дискуссиях или в связи с общественными событиями и деловыми переговорами помогут вам извлечь значительную пользу из сложившейся ситуации.

Гороскоп для Водолеев

Укрепляется уверенность в себе, сила воли, способность реализации, умственная подвижность. Финансовые сделки в течение недели, благодаря обостренности чутья, будут доведены до успешного завершения. Возрастает поддержка сотрудников и партнеров. Вы сможете заслужить похвалу от начальства, активно воздействовать на мнение партнеров. Наметьте на этот период официальные визиты, посещение вышестоящих и официальных организаций, переговоры и ответственные выступления.

Гороскоп для Рыб

Вы хотите заботы, внимания, понимания и сочувствия. В то же время вы становитесь более подозрительными и отстраненными. Стремитесь к уединению, появляется желание убежать от проблем. Но в это время лучшие обстоятельства для проявления талантов, а для старых проблем находятся неожиданные решения. Ощущение реальности ослабевает, поэтому за важные дела лучше не браться, но зато этот период благоприятствует прояснению фактов. Полезно быть на природе, особенно у водоемов – это повышает тонус, прибавляет душевных сил.