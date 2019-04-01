С астрологической точки зрения Украину ожидают неожиданности и обновления, если президентом станет Владимир Зеленский.

Астрологический прогноз по лидерам первого тура выборов президента Украины составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Планета неожиданностей и обновлений Уран вошла в знак Тельца, который характеризует Украину – это и ознаменовало приход в политику Владимира Зеленского.

Энергию Урана нужно принимать смело, тогда эта планета дает счастливые изменения.

Привязка к старому и консервативному не дает Урану гармонично влиять на ситуацию.

По словам астролога, у страны есть шанс на обновления с Зеленским.

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– Украина выйдет на новый уровень – в стране обновится власть и начнется развитие в том ключе, который позволит людям чувствовать себя спокойно и комфортно, – отмечает Марина Скади.

Владимир Зеленский – Водолей по знаку зодиака.

Водолей – самостоятельный и независимый, знак гениев и альтруистов. В Водолее находится Венера, которая показывает отношение к другим людям. Зеленский миролюбивый человек, имеет качества, необходимые для политика, умный, молодой, харизматичный.

Марс, который показывает конкуренцию, войну, действия, агрессию, находится во Льве – знак жизни, счастья, мира. Владимир способен закончить войну и сделать так, чтобы украинцы наконец почувствовали себя комфортно в родной стране.

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