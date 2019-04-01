Смех продлевает жизнь, поэтому надо повеселиться 1 апреля и придумать интересный розыгрыш для своих родных и близких, а Факты ICTV помогут с идеями.

Шутки в День смеха это хорошо, но людей надо веселить, поэтому храните границу юмора. Делимся идеями, как можно разыграть друзей, коллег или родных.

Испорченная вещь

Такая шутка совсем безвредна. К этому надо готовиться заранее: возьмите лак для ногтей или тюбик с густым клеем ПВА и разлейте его на бумагу, который предварительно смажьте воском. Когда жидкость засохнет, аккуратно вырежьте это пятно по контурам. Такую лаковую или клеевую наклейку можно использовать несколько раз с уязвимыми людьми. Положите на новую рубашку мужа или на любимую блузку мамы.

Стойка обувь

Приклейте к полу на двусторонний скотч тапочки мужа, мамы или детей.

Зубная паста

Пластиковый тюбик зубной пасты – это неисчерпаемые возможности для шуток. С помощью шприца наполните содержимое тюбика творожной массой, сметаной или майонезом.

Читайте: День смеха: лучшие поздравления в стихах

Цветная улыбка

Улыбка цвета радуги. Добавьте на зубную щетку несколько капель пищевого красителя – это не повредит здоровью, но всех порадует.

Живые продукты

Пока все на работе, наклейте на продукты – глаза, которые можно приобрести в магазинах для рукоделия. Чем больше таких живых продуктов, тем лучшим будет эффект.









Топ-10 розыгрышей: как пошутить на 1 апреля / 2 фотографии

Путаница в офисе

Поменяйте таблички М и Ж на дверях туалетов. Также можно вырезать юбочку с бумажки соответствующего цвета и наклеить ее на мужскую фигурку или идите вабанк, приклейте на дверь уборной табличку столовая, буфет или тренажерный зал.

Пищевая пленка/туалетная бумага

Обмотайте монитор компьютера дешевым рулоном туалетной бумаги или пищевой пленкой.

Кулинарный шедевр

Подготовьте интересное угощение. Возьмите несколько небольших и одинаковых по размеру яблок, лимонов, луковиц, картофелин, можно даже сырых яиц, и полейте их растопленным шоколадом. Предложите такое угощение 1 апреля коллегам и друзьям. Тут уж кому что попадется.

Яичница

Пошутить со вкусом: жареные яйца можно сымитировать с помощью йогурта и персика. На вид – не отличить, а вкус точно не разочарует.

Неожиданная разговор

Включите переадресацию звонков и пусть один ваш ждруг, звоня вам, дозвонится до другого товарища. Также можно включить переадресацию на нескольких друзей, перенаправляя их на какую-то компанию, например, салон красоты, почту, зоомагазин или службу поддержки.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, как шутят 1 апреля о результатах выборов президента.