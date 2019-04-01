Рассказываем о пяти неудачных приколов, которые обернулись отрицательным результатом.

В День смеха следите за тем, чтобы ваши розыгрыши и шутки были добрыми и не портили людям настроение. Факты ICTV сделали подборку шуток, которые имели плохие последствия.

Шутки с шефом

Работники компании решили подшутить над своим руководителем: в обеденный перерыв подсыпали ему в кофе снотворное. Работники придумали, что он должен был заснуть, а они тем временем смогут облить себя искусственной кровью, перевернут мебель в офисе и вложат ему в руки окровавленный топор.

Он должен был проснуться, выйти из своего кабинета с топором и увидеть своих “мертвых” сотрудников. Но план провалился. Ему позвонила жена и сказала, что у нее начались роды, он помчался в больницу, но по дороге уснул и попал в смертельное ДТП.

Спецназ для друга

Мужчина хотел подшутить над коллегой и заказал группу актеров, которые должны были переодеться в спецназ и ворваться в его дом. Врезультате обыска предполагалось найти подброшенные наркотики и оружие.

Товарищ испугался и напал на актеров, одного тяжело ранил, прыгнул в машину и скрылся, а через несколько минут его задержали настоящие полицейские. Оказалось, что он был реальным наркодилером.

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Красный перец

Друзья собирались на пикник и один из них решил разыграть другого, приготовив бутерброд с красным перцем. Как оказалось, у товарища была аллергия на красный перец, поэтому у него опухло горло и он не смог дышать. Скорая не успела приехать, исход летальный.

Измена

Девушка решила инсценировать измену: разбросала одежду на пути в спальню, положила манекен в постель и ждала любимого. Когда он вернулся домой и увидел всю картину – выхватил пистолет и сделал 9 точных выстрелов в голову манекена. Девушка чудом осталась жива.

Удивить друга

Парень решил подшутить над своим старым другом. Он тайно проник в его доме, одел маску зомби и притаился за диваном, чтобы напугать.

Но его друг испортил сценарий и вместо того, чтобы испугаться, применил к шутнику свой электрошокер, разряда которого хватило, чтобы остановить кардиостимулятор друга.

Приколы и розыгрыши – отличный способ, чтобы порадовать себя и друзей, но иногда невинные шутки могут обернуться трагедией, поэтому надо очерчивать грань юмора.

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