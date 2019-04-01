Первого апреля мир ежегодно отмечает День смеха, или День дурака. В одних странах в этот день устраивают фестивали и карнавалы, а в других ограничиваются шутками и мелкими “подколами”.

История празднования Первого апреля берет начало еще в 16 веке. В 1563 году Франция перешла на новый григорианский календарь и стала отмечать наступление нового года 1 января вместо 1 апреля.

Однако некоторые люди постоянно забывали о нововведении, и по традиции продолжали дарить друг другу подарки. Сначала над такими людьми подшучивали, а затем решили постоянно дарить 1 апреля друг другу подарки или устраивать забавные сюрпризы.

Франция

Первое апреля во Франции часто называют “рыбным”. Все дело в старой шутке, когда на спину человека нужно было с помощью маленького крючка прикрепить рыбу – картонную или пластиковую. Согласно легенде, когда-то один человек решил подшутить над рыбаками. Он набросал им в реку копченой сельди и сказал: Вот вам рыбка на первое апреля!

Шотландия

Дню дурака посвящают целых два дня. Обманутого шотландца в этот день называют “разиня”. Второе апреля в стране неофициально называют Днем хвоста из-за традиции подкладывать друг другу на стул кнопки, а также специальные мешки с неприличными звуками.

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Англия

День дурака празднуют исключительно до 12 часов дня, а обманутого человека называют “болваном”. Однако шутки у британцев очень безобидные и скорее напоминают детские дурачества.

США

Давних традиций, связанных с Днем дурака, в США нет. Чаще всего, американцы попадаются на простые трюки о развязанных шнурках или отмене занятий в школе. Несмотря на это, именно в Америке был один из самых известных розыгрышей. В 1835 году в нью-йоркской газете опубликовали объявление о изобретении телескопа, в который можно увидеть обитателей Луны, которые “выглядят как обезьяны, только с крыльями”.

Украина

В Одессе ежегодно устраивают фестиваль Юморина. Люди переодеваются в карнавальные костюмы, смотрят концерт и парад команд КВН. Кроме того, в честь праздника власти города объявляют этот день выходным.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, как шутят 1 апреля о результатах выборов президента.