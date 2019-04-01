Какие праздники ждут украинцев в апреле – читайте в материале Фактов ICTV.

В апреле украинцев ждет немало праздников, которые не отмечаются на государственном уровне, однако имеют большое значение для людей различных профессий.

1 апреля – День смеха (День дурака), Международный день птиц;

4 апреля – Международный день интернета;

7 апреля – Всемирный день здоровья;

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики;

15 апреля – День работников уголовного розыска Украины;

17 апреля – День работников пожарной охраны Украины;

18 апреля – День основания Общества Красного Креста в Украине;

20 апреля – Международный день цирка (третья суббота апреля);

23 апреля – Всеукраинский день психолога;

27 апреля – Международный день ветеринарного врача (последняя суббота апреля);

30 апреля – День пограничника.

В апреле православные христиане будут праздновать Пасху. Но это не единственной религиозный праздник в этом месяце, о котором следует помнить.

6 апреля – суббота 4-й седмицы Великого поста;

7 апреля, воскресенье – Благовещение Пресвятой Богородицы;

20 апреля – Лазарева суббота;

21 апреля, воскресенье – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);

27 апреля, суббота – окончание Великого поста;

28 апреля, воскресенье – Пасха или Светлое Христово Воскресение;

29 апреля – начало Пасхальной седмицы.

Выходные на государственном уровне будут с 27 по 29 апреля. Поскольку Пасха – это воскресенье, то выходной день переносится на понедельник. 30 апреля и 1 мая украинцы также будут отдыхать. Однако, выходной за 30 апреля придется отработать в субботу 11 мая.

Читайте: Государственные праздники Украины – календарь на 2019

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