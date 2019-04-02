PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Чистый четверг в 2019 году – дата и традиции

Чистый четверг в 2019 году наступит за три дня до Пасхи – 25 апреля. Факты ICTV расскажут о приметах и традиция в этот день.

Чистый четверг в 2019 году

Чистый четверг в 2019 году наступит за три до Пасхи – 25 апреля.

Согласно Библии за 3 дня до распятия Иисус собрал своих 12 апостолов на Тайную вечерю. В тот вечер он омыл ноги всем, кто собрался и разделил с ними хлеб и вино. Ведь Христос сам учил что нужно вести смиренный образ жизни и любить ближнего.

Именно во время Тайной вечери Иисус рассказал своим ученикам, что в скором времени его предадут.

В ночь с четверга на пятницу Иуда продал Иисуса за 30 сребреников.

Читайте: Укрзализныця назначила дополнительные поезда на пасхальные праздники

В Чистый четверг у православных христиан принято мыться. Однако делать это следую не вечером, а до восхода солнца. Умывать лицо стоит из серебряной посуды, подойдет даже ложка. Предки считали, что это помогает очищаться.

Также принято тщательно убираться в домах и три раза пересчитывать все деньги – до восхода, в полдень и после заката.

Пожалуй, главной традицией на Чистый четверг остается выпечка пасх и покраска яиц.

Тесто принято ставить в четверг с утра, а вечером после молитвы нужно приступать к выпечке.

Также есть примета, что от качества выпечки зависит, каким будет год. Пышные пасхи – счастье и благополучие, а черствые сулят болезни и бедность.

Ранее Факты ICTV собрали для вас несколько вариантов, советов и готовых маршрутов путешествий в Европе на пасхальные выходные.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка