Каким будет 2 апреля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День весьма располагает к активному умственному труду, разного рода образовательным мероприятиям, может удаваться в том числе и изучение высоких технологий, сложных комплексных наук — например, генетика, нанотехнологии или космонавтика.

Активность и подвижный образ жизни приветствуются, любое движение от просто прогулки рядом с домом до выезда за город на природу пойдет на пользу.

Удачными могут быть решения вопросов, касающиеся транспорта и недвижимости.

Желательно сегодня найти время для процедур, относящихся к здоровью, и весьма эффективной может оказаться терапия, направленная на омоложение тела и организма в целом.

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А вот действия, связанные со стартом новых проектов или решением судебных вопросов, могут быть не на высоте.

Также желательно обратить внимание на свое эмоциональное состояние – могут возникать конфликтные ситуации, по возможности старайтесь не допускать общения с раздраженными людьми.

Важно следить за своим состоянием, а активность сочетать с отдыхом, чтобы не перегореть.

Сегодня благоприятно стричь волосы.

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Источник: Telegram канал Astro.Expert.