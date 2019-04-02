С астрологической точки зрения, скорее всего, что во втором туре выборов президента Украины победу одержит Владимир Зеленский.

Астрологический прогноз по результатам второго тура выборов президента Украины составил астролог Владислав Росс.

– Звезды Владимира Зеленского такие же сильные в апреле, как и в конце марта. Если выборы будут сопровождаться честной борьбой, без всяких подвохов, фальсификаций, то Зеленского ждет разгромная победа, – рассказывает астролог.

По его словам, в гороскопе Владимира Зеленского Уран разъединяется с Юпитером – это знак успеха, власти, яркости, блестящих возможностей.

К слову, раньше Факты ICTV публиковали астрологический прогноз на тот случай, если президента Украины станет Владимир Зеленский.

А вот на Петра Порошенко в этот период будет негативно влиять аспект Луны – агрессия, разрушения.

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Также Владислав Росс рассказал, что в день выборов – 21 апреля – не очень хорошая комбинация звезд. В этот день возможны споры и сложные ситуации.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на неделю для всех знаком зодиака.