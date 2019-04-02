Весна уже в полном разгаре, а это означает, что концертный сезон также набирает обороты. Факты ICTV расскажут, куда пойти в апреле.
Киевляне в апреле смогут сходить на концерт Apparat или In Flames или насладиться всеми любимой LP.
Также можно посетить выступление комика Дилана Морана.
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Факты ICTV подготовили список лучших мероприятий марта.
Peter Bence
Stereo Plaza
2 апреля, 19.00
Стоимость: 590-4000 грн
Купить билеты можно тут
Peter Bence является всемирно известным виртуозным пианистом, художником-постановщиком, композитором и продюсером.
Он установил мировой рекорд Гиннеса, как пианист-рекордсмен по скорости повтора нажатия одной клавиши – 765 нот в минуту.
Он покорил сеть своими фортепианными аранжировками Майкла Джексона.
Только в прошлом году он выступил в 20 странах, открыл BBC’s Proms In The Park 2017, в Гайд-парке в Лондоне, а сегодня порадует и киевлян.
Kovacs
Stereo Plaza
4 апреля, 20.00
Стоимость: 590-4000 грн
Купить билеты можно тут
История джаза насчитывает десятки бархатных голосов, но в рядах всемирно известных исполнителей жанра давно не было пополнения. Исправит это недоразумение новоиспеченная звезда джаз-сцены Шэрон Ковакс, которую уже называют новой Билли Холидей и сравнивают с великими Portishead.
Ее первое знакомство с украинскими поклонниками торжественно состоялось осенью прошлого года, но в первых числах апреля Шэрон приедет с полным составом группы Kovacs и оркестровой секцией в придачу.
Detach
Atlas
6 апреля, 20.00
Стоимость: 330-950 грн
Купить билеты можно тут
Год назад Detach вышли на сцену в сопровождении симфонического оркестра, чтобы продемонстрировать фанатам несколько разнообразной может быть их музыка.
Следующий год группа работала в студии над записью нового, третьего по счету, альбома D.R.A.M.A, который вышел 30 ноября 2018.
Фанаты уже послушали лонгплей в интернете, но если вы хотите услышать любимый коллектив вживую, то не упустите выступление Detach 6 апреля в столичном клубе Atlas.
Кроме того, на концерте группа представит новый музыкальный клип, режиссером которого стал фронтмен коллектива Алексей Веренчик.
Epolets
Atlas
7 апреля, 19.00
Стоимость: 340-800 грн
Купить билеты можно тут
Одесские рок-н-рольщики, дети моря и похитители женских сердец Epolets возвращаются в столицу после длительного отпуска.
Группа очень тосковала по поклонниками, но всем творческим людям иногда нужен отдых – разобраться с мыслями и сублимировать энергию для новых музыкальных релизов.
Тур по выбранным городам Украины закончится 7 апреля в киевском клубе Atlas. На фирменной рок-дискотеке прозвучат не только лучшие хиты с дискографии Epolets, но и новая песня, название которой держат в тайне.
Kyiv Music Days 2019
НСК Олимпийский
12-14 апреля, 14.00
Стоимость: від 540 грн
Придбати квитки можна тут
С 12 по 14 апреля на территории НСК Олимпийский пройдет международный форум концертной индустрии Kyiv Music Days 2019!
Ключевая задача организаторов мероприятия заключается в развитии музыкальной сцены и шоу-бизнеса в Украине.
Это самый масштабный специализированное мероприятие для работников индустрии, которые расскажут о реальном положении вещей в музыкальной сфере.
В течение трех дней в Олимпийском проходить лекции, мастер-классы, семинары и дискуссии между украинскими и зарубежными специалистами.
Apparat
Secret Place
12 апреля, 20.00
Стоимость: 250 грн
Купить билеты можно тут
Немецкий электронный музыкант Саша Ринг из проекта Apparat возвращается в Киев, чтобы помочь столичным меломанам проснуться от зимней спячки.
Кто-то еще помнит невероятный выступление дуэта Moderat на вертолетной площадке и желает продолжения музыкального банкета. Другие устали от техно-вечеринок, а потому вспоминают фразу Саши Ринга техно – это скучно, и, готовятся к его гипнотически-мелодическим сетам.
Ивент пройдет в секретной локации, которая станет известна владельцам билетов незадолго до концерта.
T-Fest
Stereo Plaza
12 апреля, 20.00
Стоимость: 650-2200 грн
Купить билеты можно тут
Кирилл Незборецький aka T-Fest – 20-летний выходец из города Черновцы, который привлек внимание рэп-аудитории после выхода дебютного 0372.
На представителя новой рэп-школы сразу вышли артисты из культового хип-хоп объединения Газгольдер. Вскоре T-Fest уже подписал с лейблом контракт и выпустил записанный совместно с рэппером Скриптонитом трек Ламбада.
Никакого хайпа и скандалов – в индустрии Кирилла интересует исключительно музыка, поэтому 12 апреля ждем возвращения T-Fest на родину с большим сольным концертом в Киеве.
NDT2: Nederlands Dans Theater
Октябрьский Дворец
13 апреля, 19.00
Стоимость: 280-3200 грн
Купить билеты можно тут
Одно из семи чудес в мире хореографии и культурный феномен Нидерландов. NDT (Nederlands Dans Theater) в рамках очередного всемирного турне впервые приедут с концертом в Киев, где за один вечер покажут сразу 4 балетных номера.
NDT2 – это молодые танцоры, но если верить критикам с The New York Times, то хватит пяти минут, чтобы влюбиться в них раз и навсегда.
Над программой работали пять лучших хореографов мира, поэтому выступление 13 апреля в Октябрьском дворце – это must have для всех поклонников танцевального искусства.
LP
Дворец Спорта
14 апреля, 19.00
Стоимость: 999-3999 грн
Купить билеты можно тут
Когда-то Лаура Перголицци, известная фанатам под творческим псевдонимом LP, была автором песен для самых знаменитых поп-исполнителей мира: Rihanna, Beyonce, The Veronicas, Backstreet Boys и многих других. Но обладая впечатляющим талантом и чувственностью, сольная карьера Лауры взлетела на вершину хит-парадов с невероятной скоростью.
Ей понадобилось всего два года, чтобы стать любимой поп-рок-певицей Украины, о чем говорит ее прошлое выступление во Дворце Спорта, которое зажгло огонь в сердцах нескольких тысяч фанатов.
14 апреля LP возвращается с любимыми хитами и новыми песнями.
Dylan Moran
Октябрьский Дворец
17 апреля, 20.00
Стоимость: 900-2000 грн
Купить билеты можно тут
Моран – один из самых известных standup-комиков мира. За ним намертво закрепился образ нервного, растрепанного и вечно пьяного ирландца, который на сцене пытается одновременно закурить сигарету, выпить бокал вина и рассмешить зрителей своими экзистенциальными историями.
Большую любовь это амплуа получило благодаря сериалу Книжная лавка Блэка, но с момента выхода последней серии прошли годы, а Дилана Морана все еще любят и ждут с выступлениями.
В Украине он выступит в рамках Киевского международного недели стендап-комедии и тура с новой программой Dr. Cosmos.
Концерт будет проходить на английском языке.
Bullet For My Valentine
Stereo Plaza
22 апреля, 20.00
Стоимость: 1399-2199 грн
Купить билеты можно тут
Bullet For My Valentine выступили в Украине прошлым летом на фестивале ZaxidFest, но верные поклонники надеялись, что рано или поздно их музыкальные кумиры вернутся с большим сольным концертом.
22 апреля одна из самых крутых металкоровых команд Туманного Альбиона BFMV впервые выступит в Киеве. Готовьтесь услышать любимые хиты и песни из свежего релиза в дискографии группы – лонгплея Gravity 2016 года.
Bahroma
Atlas
24 апреля, 19.00
Стоимость: 350 грн
Купить билеты можно тут
В 2018 году Bahroma выпустили четвертый студийный альбом ДОМ и презентовали его в пяти крупнейших городах Украины. Но этой весной музыканты планируют расширить географию своих выступлений.
Полный Тур ДОМ – это масштабный тур в истории коллектива. На этот раз музыка Bahroma прозвучит не только в Украине, но и в Европе.
Accept с оркестром НАОНИ
Дворец Украина
25 апреля, 19.00
Стоимость: 950 – 4000 грн
Купить билеты можно тут
Легендарная и первая немецкая хэви-метал команда Accept с симфоническим оркестром выступит в Киеве.
Ветераны хэви-метала сыграют главные хиты с симфоническим оркестром.
За 40 лет существование Accept, группа успела четыре раза распасться и несколько раз изменить состав. Но при этом записать 15 студийных альбомов, некоторые из которых считаются классика жанра.
Металл в стиле “рабочий класс”, рифи как в AC / DC и приверженность к Motorhead, но невзирая на это, Accept не теряют собственного стиля.
In Flames
Stereo Plaza
29 апреля, 20.00
Стоимость: 1090 – 5500 грн
Купить билеты можно тут
Пионеры мелодичного дэз-метала из Швеции, In Flames, едут к украинским фанатам с новым альбомом.
I, The Mask же вышел 1 марта и стал 13 студийной пластинкой In Flames.
Вдохновением для создания альбома, по словам фронтмена Андерса Фриден, стала его жизнь и мир, который меняется из-за неоднозначных событий.
Ранее Факты ICTV публиковали 10 самых ожидаемых концертов 2019 года.