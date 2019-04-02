Весна уже в полном разгаре, а это означает, что концертный сезон также набирает обороты. Факты ICTV расскажут, куда пойти в апреле.

Киевляне в апреле смогут сходить на концерт Apparat или In Flames или насладиться всеми любимой LP.

Также можно посетить выступление комика Дилана Морана.

Читайте: She Wants Revenge впервые выступят в Киеве

Факты ICTV подготовили список лучших мероприятий марта.

Peter Bence

Stereo Plaza

2 апреля, 19.00

Стоимость: 590-4000 грн

Купить билеты можно тут

Peter Bence является всемирно известным виртуозным пианистом, художником-постановщиком, композитором и продюсером.

Он установил мировой рекорд Гиннеса, как пианист-рекордсмен по скорости повтора нажатия одной клавиши – 765 нот в минуту.

Он покорил сеть своими фортепианными аранжировками Майкла Джексона.

Только в прошлом году он выступил в 20 странах, открыл BBC’s Proms In The Park 2017, в Гайд-парке в Лондоне, а сегодня порадует и киевлян.

Kovacs

Stereo Plaza

4 апреля, 20.00

Стоимость: 590-4000 грн

Купить билеты можно тут

История джаза насчитывает десятки бархатных голосов, но в рядах всемирно известных исполнителей жанра давно не было пополнения. Исправит это недоразумение новоиспеченная звезда джаз-сцены Шэрон Ковакс, которую уже называют новой Билли Холидей и сравнивают с великими Portishead.

Ее первое знакомство с украинскими поклонниками торжественно состоялось осенью прошлого года, но в первых числах апреля Шэрон приедет с полным составом группы Kovacs и оркестровой секцией в придачу.

Detach

Atlas

6 апреля, 20.00

Стоимость: 330-950 грн

Купить билеты можно тут

Год назад Detach вышли на сцену в сопровождении симфонического оркестра, чтобы продемонстрировать фанатам несколько разнообразной может быть их музыка.

Следующий год группа работала в студии над записью нового, третьего по счету, альбома D.R.A.M.A, который вышел 30 ноября 2018.

Фанаты уже послушали лонгплей в интернете, но если вы хотите услышать любимый коллектив вживую, то не упустите выступление Detach 6 апреля в столичном клубе Atlas.

Кроме того, на концерте группа представит новый музыкальный клип, режиссером которого стал фронтмен коллектива Алексей Веренчик.

Epolets

Atlas

7 апреля, 19.00

Стоимость: 340-800 грн

Купить билеты можно тут

Одесские рок-н-рольщики, дети моря и похитители женских сердец Epolets возвращаются в столицу после длительного отпуска.

Группа очень тосковала по поклонниками, но всем творческим людям иногда нужен отдых – разобраться с мыслями и сублимировать энергию для новых музыкальных релизов.

Тур по выбранным городам Украины закончится 7 апреля в киевском клубе Atlas. На фирменной рок-дискотеке прозвучат не только лучшие хиты с дискографии Epolets, но и новая песня, название которой держат в тайне.

Kyiv Music Days 2019

НСК Олимпийский

12-14 апреля, 14.00

Стоимость: від 540 грн

Придбати квитки можна тут

С 12 по 14 апреля на территории НСК Олимпийский пройдет международный форум концертной индустрии Kyiv Music Days 2019!

Ключевая задача организаторов мероприятия заключается в развитии музыкальной сцены и шоу-бизнеса в Украине.

Это самый масштабный специализированное мероприятие для работников индустрии, которые расскажут о реальном положении вещей в музыкальной сфере.

В течение трех дней в Олимпийском проходить лекции, мастер-классы, семинары и дискуссии между украинскими и зарубежными специалистами.

Apparat

Secret Place

12 апреля, 20.00

Стоимость: 250 грн

Купить билеты можно тут

Немецкий электронный музыкант Саша Ринг из проекта Apparat возвращается в Киев, чтобы помочь столичным меломанам проснуться от зимней спячки.

Кто-то еще помнит невероятный выступление дуэта Moderat на вертолетной площадке и желает продолжения музыкального банкета. Другие устали от техно-вечеринок, а потому вспоминают фразу Саши Ринга техно – это скучно, и, готовятся к его гипнотически-мелодическим сетам.

Ивент пройдет в секретной локации, которая станет известна владельцам билетов незадолго до концерта.

T-Fest

Stereo Plaza

12 апреля, 20.00

Стоимость: 650-2200 грн

Купить билеты можно тут

Кирилл Незборецький aka T-Fest – 20-летний выходец из города Черновцы, который привлек внимание рэп-аудитории после выхода дебютного 0372.

На представителя новой рэп-школы сразу вышли артисты из культового хип-хоп объединения Газгольдер. Вскоре T-Fest уже подписал с лейблом контракт и выпустил записанный совместно с рэппером Скриптонитом трек Ламбада.

Никакого хайпа и скандалов – в индустрии Кирилла интересует исключительно музыка, поэтому 12 апреля ждем возвращения T-Fest на родину с большим сольным концертом в Киеве.

NDT2: Nederlands Dans Theater

Октябрьский Дворец

13 апреля, 19.00

Стоимость: 280-3200 грн

Купить билеты можно тут

Одно из семи чудес в мире хореографии и культурный феномен Нидерландов. NDT (Nederlands Dans Theater) в рамках очередного всемирного турне впервые приедут с концертом в Киев, где за один вечер покажут сразу 4 балетных номера.

NDT2 – это молодые танцоры, но если верить критикам с The New York Times, то хватит пяти минут, чтобы влюбиться в них раз и навсегда.

Над программой работали пять лучших хореографов мира, поэтому выступление 13 апреля в Октябрьском дворце – это must have для всех поклонников танцевального искусства.

LP

Дворец Спорта

14 апреля, 19.00

Стоимость: 999-3999 грн

Купить билеты можно тут

Когда-то Лаура Перголицци, известная фанатам под творческим псевдонимом LP, была автором песен для самых знаменитых поп-исполнителей мира: Rihanna, Beyonce, The Veronicas, Backstreet Boys и многих других. Но обладая впечатляющим талантом и чувственностью, сольная карьера Лауры взлетела на вершину хит-парадов с невероятной скоростью.

Ей понадобилось всего два года, чтобы стать любимой поп-рок-певицей Украины, о чем говорит ее прошлое выступление во Дворце Спорта, которое зажгло огонь в сердцах нескольких тысяч фанатов.

14 апреля LP возвращается с любимыми хитами и новыми песнями.

Dylan Moran

Октябрьский Дворец

17 апреля, 20.00

Стоимость: 900-2000 грн

Купить билеты можно тут

Моран – один из самых известных standup-комиков мира. За ним намертво закрепился образ нервного, растрепанного и вечно пьяного ирландца, который на сцене пытается одновременно закурить сигарету, выпить бокал вина и рассмешить зрителей своими экзистенциальными историями.

Большую любовь это амплуа получило благодаря сериалу Книжная лавка Блэка, но с момента выхода последней серии прошли годы, а Дилана Морана все еще любят и ждут с выступлениями.

В Украине он выступит в рамках Киевского международного недели стендап-комедии и тура с новой программой Dr. Cosmos.

Концерт будет проходить на английском языке.

Bullet For My Valentine

Stereo Plaza

22 апреля, 20.00

Стоимость: 1399-2199 грн

Купить билеты можно тут

Bullet For My Valentine выступили в Украине прошлым летом на фестивале ZaxidFest, но верные поклонники надеялись, что рано или поздно их музыкальные кумиры вернутся с большим сольным концертом.

22 апреля одна из самых крутых металкоровых команд Туманного Альбиона BFMV впервые выступит в Киеве. Готовьтесь услышать любимые хиты и песни из свежего релиза в дискографии группы – лонгплея Gravity 2016 года.

Bahroma

Atlas

24 апреля, 19.00

Стоимость: 350 грн

Купить билеты можно тут

В 2018 году Bahroma выпустили четвертый студийный альбом ДОМ и презентовали его в пяти крупнейших городах Украины. Но этой весной музыканты планируют расширить географию своих выступлений.

Полный Тур ДОМ – это масштабный тур в истории коллектива. На этот раз музыка Bahroma прозвучит не только в Украине, но и в Европе.

Accept с оркестром НАОНИ

Дворец Украина

25 апреля, 19.00

Стоимость: 950 – 4000 грн

Купить билеты можно тут

Легендарная и первая немецкая хэви-метал команда Accept с симфоническим оркестром выступит в Киеве.

Ветераны хэви-метала сыграют главные хиты с симфоническим оркестром.

За 40 лет существование Accept, группа успела четыре раза распасться и несколько раз изменить состав. Но при этом записать 15 студийных альбомов, некоторые из которых считаются классика жанра.

Металл в стиле “рабочий класс”, рифи как в AC / DC и приверженность к Motorhead, но невзирая на это, Accept не теряют собственного стиля.

In Flames

Stereo Plaza

29 апреля, 20.00

Стоимость: 1090 – 5500 грн

Купить билеты можно тут

Пионеры мелодичного дэз-метала из Швеции, In Flames, едут к украинским фанатам с новым альбомом.

I, The Mask же вышел 1 марта и стал 13 студийной пластинкой In Flames.

Вдохновением для создания альбома, по словам фронтмена Андерса Фриден, стала его жизнь и мир, который меняется из-за неоднозначных событий.

Ранее Факты ICTV публиковали 10 самых ожидаемых концертов 2019 года.