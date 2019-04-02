Факты ICTV собрали лучшие рецепты пасок на Пасху 2019.
Творожная паска (без выпекания)
- 5 круто сваренных яиц,
- 200 г мягкого сливочного масла,
- 200 г сметаны,
- 1 стакан сахара
- около 1 кг перетертого на сите свежего жирного творога.
Разотрите желтки, сливочное масло, сметану, сахар и сыр. Добавьте ванильный сахар и полстакана изюма (или цукатов). Вимешав, выложите во влажную марлю и поместите в какую-то форму под гнет, чтобы стекала сыворотка. Форму оставьте на двое суток в холодном месте, затем осторожно выньте пасху и сделайте сверху крест из изюма. Раньше такие паски готовили в специальных разборных деревянных формах, их донышко имело углубление в форме креста, который отображался на готовой паске. Время приготовления – 20 мин.
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Паска заварная
- 5 стаканов муки,
- 9,5 стаканов молока,
- 7 желтков,
- б стаканов сахара,
- 100 г дрожжей,
- 600 г сливочного масла,
- соль, ванилин
Муку заварить горячим молоком. Как остынет, добавить растертые с половиной нормы сахара желтки, дрожжи, разведенные в полстакана молока. Замесить густое тесто, понемногу досыпая муку, дать подойти, добавить оставшийся сахар, немного соли и ванилина, вымесить, добавить сливочное масло, еще раз вымесить и положить в форму. Когда тесто поднимется, выпекать в духовке.
Паска творожная с орехами
- Творог – 1 кг,
- яйца – 4 шт.,
- ваниль, сахар – 1 стак.,
- масло – 100 г,
- орехи измельченные – 2 стак.
Творог протереть через сито, добавить сахар, ваниль, яйца, масло, хорошо перемешать. Грецкие орехи поджарить, измельчить, перемешать с творогом, добавить сливки или сметану, выложить в форму и поставить под пресс.
Паска с изюмом
- 800 г муки,
- 200 г сливочного масла,
- 200 г сахара, 1 стак. молока,
- 5 яиц,
- 50 г свежих дрожжей,
- 200 г изюма,
- соль.
Растопить масло, влить горячее молоко, добавить сахар, соль. Перемешать и охладить до температуры парного молока, после чего всыпать муку, влить разведенные в небольшом количестве молока вспененные дрожжи, тщательно перемешать. Поставить в теплое место. Когда подойдет, добавить 5 желтков, 5 взбитых в стойкую пену белков, изюм и вымешать. Тесто положить в хорошо смазанную маслом и посыпанную мукой форму, заполнив ее до половины. Когда тесто поднимется вровень с краями формы, выпекать при температуре 180° до готовности.
Паска шоколадная
- 1 кг творога,
- 400 г сливочного масла,
- 2 стакана густой сметаны,
- 1 стакан сахара,
- 1 стакан сливок,
- 200 г шоколада,
- 4 яичных желтка,
- 2 яичных белка,
- ванилин.
Протереть творог через сито, смешать со сливочным маслом и густой сметаной. Затем смешать сахар со сливками и шоколадом, натертым на мелкой терке, добавить ванилин.
Размешивать до тех пор, пока не останется крупинок шоколада. Шоколадную массу смешать с творогом, хорошо растереть. Взбить густые сливки и яичные белки, соединить с приготовленным творогом. Добавить мелко нарезанные цукаты и изюм. Все перемешать, выложить в пасочницу, накрыть крышкой, положить гнет и поставить на сутки в холодное место.
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