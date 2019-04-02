Факты ICTV собрали лучшие рецепты пасок на Пасху 2019.

Творожная паска (без выпекания)

5 круто сваренных яиц,

200 г мягкого сливочного масла,

200 г сметаны,

1 стакан сахара

около 1 кг перетертого на сите свежего жирного творога.

Разотрите желтки, сливочное масло, сметану, сахар и сыр. Добавьте ванильный сахар и полстакана изюма (или цукатов). Вимешав, выложите во влажную марлю и поместите в какую-то форму под гнет, чтобы стекала сыворотка. Форму оставьте на двое суток в холодном месте, затем осторожно выньте пасху и сделайте сверху крест из изюма. Раньше такие паски готовили в специальных разборных деревянных формах, их донышко имело углубление в форме креста, который отображался на готовой паске. Время приготовления – 20 мин.

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Паска заварная

5 стаканов муки,

9,5 стаканов молока,

7 желтков,

б стаканов сахара,

100 г дрожжей,

600 г сливочного масла,

соль, ванилин

Муку заварить горячим молоком. Как остынет, добавить растертые с половиной нормы сахара желтки, дрожжи, разведенные в полстакана молока. Замесить густое тесто, понемногу досыпая муку, дать подойти, добавить оставшийся сахар, немного соли и ванилина, вымесить, добавить сливочное масло, еще раз вымесить и положить в форму. Когда тесто поднимется, выпекать в духовке.

Паска творожная с орехами

Творог – 1 кг,

яйца – 4 шт.,

ваниль, сахар – 1 стак.,

масло – 100 г,

орехи измельченные – 2 стак.

Творог протереть через сито, добавить сахар, ваниль, яйца, масло, хорошо перемешать. Грецкие орехи поджарить, измельчить, перемешать с творогом, добавить сливки или сметану, выложить в форму и поставить под пресс.

Паска с изюмом

800 г муки,

200 г сливочного масла,

200 г сахара, 1 стак. молока,

5 яиц,

50 г свежих дрожжей,

200 г изюма,

соль.

Растопить масло, влить горячее молоко, добавить сахар, соль. Перемешать и охладить до температуры парного молока, после чего всыпать муку, влить разведенные в небольшом количестве молока вспененные дрожжи, тщательно перемешать. Поставить в теплое место. Когда подойдет, добавить 5 желтков, 5 взбитых в стойкую пену белков, изюм и вымешать. Тесто положить в хорошо смазанную маслом и посыпанную мукой форму, заполнив ее до половины. Когда тесто поднимется вровень с краями формы, выпекать при температуре 180° до готовности.

Паска шоколадная

1 кг творога,

400 г сливочного масла,

2 стакана густой сметаны,

1 стакан сахара,

1 стакан сливок,

200 г шоколада,

4 яичных желтка,

2 яичных белка,

ванилин.

Протереть творог через сито, смешать со сливочным маслом и густой сметаной. Затем смешать сахар со сливками и шоколадом, натертым на мелкой терке, добавить ванилин.

Размешивать до тех пор, пока не останется крупинок шоколада. Шоколадную массу смешать с творогом, хорошо растереть. Взбить густые сливки и яичные белки, соединить с приготовленным творогом. Добавить мелко нарезанные цукаты и изюм. Все перемешать, выложить в пасочницу, накрыть крышкой, положить гнет и поставить на сутки в холодное место.

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