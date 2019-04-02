Сегодня все Светланы отмечают свои именины. Факты ICTV подготовили поздравления, чтобы вы смогли поздравить знакомых Светлан.

Факты ICTVподготовили поздравления с Днем ангела Светланы в прозе и смс.

Поздравления с Днем Светланы в прозе

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Дорогая Светочка! Желаю тебе всегда быть такой же легкой, подвижной, эмоциональной и солнечной. Желаю всегда покорять людские сердца своей открытостью, общительностью и доброжелательностью. Желаю, чтобы и твоя жизнь была такой же веселой, легкой и доброй, как и ты сама.

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Дорогая моя Светлана! Сердечно поздравляю тебя с именинами! В этот чудесный и радостный день хочу пожелать тебе душевного спокойствия, семейного благополучия! Пусть в твою жизнь почаще заглядывают праздник и веселье, а все тревоги и волнения остаются за порогом твоего гостеприимного дома!

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Милая Света! Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы ты плыла по бескрайнему океану благополучия на великолепном корабле под названием Счастье! Чтобы в этом удивительном путешествии тебя никогда не испугал бы шторм, и только легкий чудесный ветерок подгонял бы твой корабль навстречу манящей мечте!

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Света! Не устаю удивляться твоей красоте и обворожительности! Ты можешь быть и рассудительной, и беззаботной! Можешь быть и строгой, и веселой! В твоих умелых руках дело всегда спорится, и любая задача тебе по плечу! В день твоих именин желаю тебе оставаться такой же, как прежде! Пусть твои достоинства только приумножаются!

СМС-поздравления с Днем Светланы

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Желаю я любимой Свете

В День ангела прекрасный твой,

Чтоб счастьем жизнь была согрета,

Хватало радости с лихвой.

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Хочу я Свете пожелать,

Чтоб никогда не унывала,

И именины отмечать,

Чтоб было грусти места мало!

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Светлана, Света, милая!

Поздравлю с именинами!

Желаю счастья в жизни Вам,

Любви сияния — глазам!

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С днем ангела, Светочка, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

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