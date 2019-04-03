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Факты / Lifestyle

Bitcoin резко вырос на 22% – причины

Bitcoin после длительного падения вырос более чем на 20%. Эксперты гадают о причинах.

Bitcoin резко вырос на 22% – причины

2 апреля стоимость bitcoin показала сильный скачок вверх – сразу на 20%. До этого криптовалюта переживала длительный период падения.

По состоянию на 3 апреля bitcoin подорожал уже на 22,9% и продается за 5,09 тысячи долларов за единицу. Вместе с bitcoin пошли вверх и другие криптовалюты.

Аналитики пока только строят предположения о причинах. Так, возможно, к росту стоимости bitcoin привели технические факторы, вроде одновременного срабатывания на “покупку” автоматов значительного количества торговцев криптовалютой.

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Также вызвать резкий скачок в цене могла “слишком большая предсказуемость рынка традиционных валют”, считают эксперты.

Напомним, Факты ICTV узнали, имеет ли Украина криптобудущее и для чего нужен блокчейн.

Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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