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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 3 апреля

Каким будет 3 апреля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

День очень сложный с точки зрения эмоций. Конфликтные ситуации могут возникать буквально на ровном месте.

Сегодня желательно не планировать и начинать что-то важное.

Лучше заняться текущими делами, например, навести порядок в доме.

Время подходит для завершения проектов, но еще лучше разобрать завалы и определить, от чего пора избавляться.

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Неблагоприятно: подстригание ногтей, надевание новой одежды и украшений, стрижка волос, начало поездок и путешествий.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на неделю для всех знаком зодиака.

Источник: Astro.Expert

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