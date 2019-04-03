Сегодня, 3 апреля, почти по всей территории Украины будет облачно с прояснениями, лишь на востоке страны дожди.
В западных и северных областях погода будет облачной с прояснениями. Температура воздуха прогреется от 7° до 11° днем и от 1° до – 2° ночью. Только в Закарпатской области днем 13°… 15°, а ночью 3°… 5°.
В центре и на юге также будет облачно с прояснениями. Температура днем 7°… 10°, а ночью 1°…- 2°.
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На востоке страны пройдет дождь и мокрый снег, температура днем 4°… 7°, а ночью 2°…- 1°.
Ранее Факты ICTV писали, что в апреле средняя месячная температура воздуха будет составлять 9-12°.
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