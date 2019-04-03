7 апреля все православные христиане будут отмечать праздник Благовещение.

Благовещение является непереходящим праздником и всегда отмечается 7 апреля.

Именно в этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил, что она станет матерью Сына Божьего.

Читайте: Великий пост 2019: календарь питания на каждый день

Эта дата является третьей по значению после Пасхи и Рождества.

Приметы на Благовещение

– В этот день все крестьяне внимательно следили за погодой, и, если был дождь, то это предвещало хороший урожай ржи. Если была гроза, то ожидается хороший урожай орехов.

– Рыбаки верили, что если на Благовещение будет дождливая погода, то весь год будет хороший улов.

– В этот день запрещено ссориться. Согласно верованиям , как проведешь Благовещение, таким будет и весь год.

– Если в этот день будет ветер, иней и туман, тогда согласно поверьям это сулит хороший урожай на весь год.

– Также были приметы и на предстоящую зиму. Если ласточки не появлялись, тогда ожидается холодная зима.

– Если перед и в день праздника покупали новую одежду, то ее нельзя в этот день примерять, иначе, она быстро испортится и порвется.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на 2019 год.