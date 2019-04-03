В КПИ разгорелся настоящий секс-скандал из-за эротической фотосессии студенток физико-математического факультета для конкурса. Реакция общественности, а также комментарии организаторов конкурса и самих девушек – далее в материале.

Что произошло

Студентки физико-математического факультета КПИ имени Игоря Сикорского (КПИ) снялись в откровенной фотосессии для конкурса красоты. Также они сняли откровенный промо-ролик, который был опубликован на YouTube.

На кадрах девушки предстали в образе дьяволиц с плетями, наручниками и в эротическом белье. Фотосессия сделана в стиле садо-мазо.

Снимки опубликовали на странице Fmfstudrada в социальной сети Instagram. Стоит отметить, что из-за общественного резонанса сейчас фотографии недоступны, как и видео на YouTube. Скорее всего они были удалены организаторами конкурса. А одна участница из-за скандала даже удалила свой аккаунт в Instagram.

Реакция

Если учесть, что некоторые из участник фотосессии были несовершеннолетними, легко представить, какая была реакция общественности.

Народный депутат Ирина Суслова выложила на своей странице гневный комментарий и заявила, что в Министерство образования и ректорат КПИ будут отправлены депутатские запросы с просьбой дать объяснения касаемо инцидента.

– Университет с элементами порнографии! Вчера все вменяемые люди были шокированы фото, которые в сети выложил студсовет КПИ им. Игоря Сикорского. Он устроил так называемый конкурс красоты, где во время фотосессии девушек снимали почти обнаженными в вульгарных позах в стиле садо-мазо… Поэтому направляю депутатское обращение в Министерство образования и ректорату КПИ, рассчитывая услышать в ответ объяснение, как такое стало возможным и что намерена делать администрация, – написала нардеп.

Многие пользователи сети согласились с таким мнением и негативно отреагировали на фотосессию.













Садо-мазо и эротическое белье: конкурс красоты в КПИ обернулся скандалом (18+) / 3 фотографии

Были люди, которые посчитали фотосессию абсолютно нормальной:

– Те кто осуждают данные фото, что с Вами не так? Данные фото это не порнография. – То есть нельзя одновременно быть умной и секси? Свобода по феминизму же. – Девушки супер, молодцы что конкурсы проводят!

Ответ организаторов

Организатор конкурса, председатель студсовета физико-математического факультета КПИ Лиза Татарина объясняет такую фотосессию тематикой конкурса Welcome to hell.

– Поэтому девушки – дьяволицы; они показывают, что сессия – это тяжело. Второй образ – 7 смертных грехов Данте. Хотели показать, какие грехи присущи людям. Я считаю, что получилось красиво, не вульгарно. Вы знаете, что любит молодежь. Девушки сами этого хотели, и мы сделали все красиво. Ничего аморального, – говорит организатор.

Что думают девушки

Сами же девушки не считают фотосессию чем-то вульгарным и некрасивым, для них она – возможность почувствовать себя увереннее, проявить свою женственность.

– Участвую, потому что такие конкурсы помогают чувствовать себя менее скованно, – заявляет Мария. – Во время съемки я чувствовала себя максимально комфортно. Это помогло мне раскрыться и почувствовать себя девушкой, а не машиной для решения интегралов, – говорит Полина. – По моему мнению, получилось эстетично, но есть много людей, которые не видят в этом красоты. Они обливают нас грязью, – рассказывает Виталина.

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